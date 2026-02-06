Αναπτυξιακός Νόμος: Ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα “Μεταποίηση” και “Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης”

Την ένταξη 112 επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου «Μεταποίηση & Εφοδιαστική Αλυσίδα – 3ος Κύκλος» και «Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης» υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και των ενστάσεων, η οποία υλοποιήθηκε από την Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά εντός 90 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων του καθεστώτος, όπως είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων φτάνει τα 553 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της δημόσιας ενίσχυσης, σε επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές, ανέρχεται σε 289,5 εκατ. ευρώ, με δημιουργία περισσότερων από 1.500 νέων θέσεων εργασίας.

Με βάση την κατανομή των πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, τα επενδυτικά σχέδια παρουσιάζουν ευρεία γεωγραφική διασπορά, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της χώρας. Περίπου το 50% των επενδύσεων υλοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη, και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενισχύοντας έμπρακτα την περιφερειακή συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν στρατηγικούς και παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η μεταποίηση, η μεταλλουργία, η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η τεχνολογία, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κρίσιμες τουριστικές επενδύσεις.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.