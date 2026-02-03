MENOY

Αλεξοπούλου: Ζητώ συγγνώμη για το “τζάμπα πέθανε”, ήταν προβληματικός ο τρόπος που το εξέφρασα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η αναφορά της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφορικά με το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών λέγοντας πως “ο τζάμπας πέθανε”.

Μιλώντας σε εκπομπή του Meganews και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το υψηλό κόστος στέγασης που καλούνται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο είναι δυσανάλογο με τους μισθούς τους, η κα Αλεξοπούλου σημείωσε: «Ο τζάμπας πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ποιος θα το πληρώσει;».

Σε σημερινές δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η κα Αλεξοπούλου επιχείρησε να ανασκευάσει τη δήλωσή της και έκανε λόγο για κακή διατύπωση ενώ τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν απευθυνόταν σε πολίτες.

«Η έκφραση μου προφανώς και δεν απευθυνόταν στους πολίτες και τους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στις λογικές των λεφτόδεντρων και των λεφτά υπάρχουν», ανέφερε η κυρία Αλεξοπούλου και συνέχισε, «κατανοώ όμως ότι από τη στιγμή που υπήρξαν τόσες αντιδράσεις, η διατύπωση μου ήταν προβληματική».

Η βουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι ζητεί συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, «αν με την διατύπωση μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα».

Χριστίνα Αλεξοπούλου

