MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας από Ιωάννινα: Σας καλώ να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντας ανισότητες, διαφθορά, αδιαφάνεια, συσκότιση και περιφρόνηση της λογοδοσίας, εξαπέλυσε από τα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως το σύνθημα, είναι «διαφάνεια παντού και άνεμος εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα».

Ο κ. Τσίπρας ανέπτυξε τους εφτά βασικούς άξονες για μια νέα πορεία της χώρας, όπως τους επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του. Οι προτάσεις εστιάζουν στην τοπική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία.

“Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου”, τόνισε, απευθύνοντας κάλεσμα στο τέλος της ομιλίας του.

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ΙΘΑΚΗ για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου, συζήτησαν, ο Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος-πρώην υπουργός, ο Πέτρος Κόκκαλης, πρώην ευρωβουλευτής, η Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy, καθώς και ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλέξης Τσίπρας Ιωάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεπέρασαν τις 230 οι προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ – Κάηκαν οχήματα, τραυματίας αστυνομικός

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τρία περιστατικά κινεζικής κατασκοπείας το τελευταίο εξάμηνο στη Γαλλία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Επιχείρηση του “ελληνικού FBI” στη Θεσσαλονίκη για την αθλητική βία – Συνελήφθη 22χρονος

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Γιώργος Χρανιώτης: Πήγα σε μία φαβέλα στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μας άνοιξε τον δρόμο ένας άντρας με καλάσνικοφ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Νεφέλη Τίτα: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που κράτησε τη σημαία της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 10 ώρες πριν

Σήμερα η δράση “Πωλητής για μία ώρα” της “Σχεδίας” – Ποιοι θα φορέσουν το κόκκινο γιλέκο στη Θεσσαλονίκη