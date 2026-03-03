Ακρίτα: Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που υφίσταται εισβολή από ξένη χώρα

Εξηγήσεις για τη φράση «με το Ιράν» που ανήρτησε στα social media το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρησε να δώσει το πρωί της Τρίτης η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Αρχικά είπε στον ΑΝΤ1 ότι «εγώ δεν προτίθεμαι να λογοδοτήσω σε άτομα που ο πολιτικός αναλφαβητισμός τους έχει βαρέσει μπιέλα. Αυτοί που λένε δεν είμαστε με το Ιράν αλλά με τον λαό του Ιράν. Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που υφίσταται εισβολή από ξένη χώρα. Είμαστε με το Ιράν, με την Παλαιστίνη, με την Κύπρο, με την Ουκρανία. Τη νομική και πολιτική οντότητα την έχει η χώρα, όχι ο λαός».

Σύμφωνα με την κυρία Ακρίτα ό,τι συμβαίνει στο Ιράν «τυπικά και σωστά είναι παράβαση του χάρτη του ΟΗΕ. Την εδαφική κυριότητα την έχει η χώρα.

Για τους επικριτές της υποστήριξε, δε, ότι «είναι με τον Τραμπ, είναι με τον Νετανιάχου, είναι με αυτούς που μπαίνουν για να υφαρπάξουν τον πλούτο μιας χώρας και ονοματίζονται ελευθερωτές και το λένε την ώρα που σκοτώθηκαν κοριτσάκια σε σχολείο χωρίς να λένε τίποτα γι’ αυτό, μούγκα».

«Είναι με τους εισβολείς και είναι οι ίδιοι άνθρωποι – φεμινιστές από τα Lidl – που έχουν ξεσκίσει τις Ελληνίδες στο Ντουμπάι ενώ κινδυνεύει η ζωή τους. Όλοι αυτοί οι γελοίοι κάνουν πλάκα με τις ξανθές με την κοντή φούστα… Θα πεθάνουν τα κορίτσια αυτά και αυτοί κάνουν πλάκα».

Όπως είπε, ακόμα, «τις αλλαγές τις φέρνει ο λαός, δεν θα πάτε εσείς στο σπίτι μου αν το βομβαρδίσετε επειδή έτσι γουστάρετε για να αρπάξετε τον πλούτο της χώρα. Εγώ δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου στο Ιράν γιατί ξέρω ότι για να μπω σε κάποιες χώρες πρέπει να βάλω μαντίλα. Δεν βάζω μαντίλα για κανένα θεοκράτη φασίστα. Το κάθε κράτος έχει εδαφική ακεραιότητα, το λέει το διεθνές δίκαιο, το λένε οι νόμοι, το λέει η Ευρώπη που έχει γίνει franchise του Τραμπ».

Αφού, τέλος, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» αυτό που έγινε στην Κύπρο λέγοντας πως «οι Άγγλοι όχι μόνο έπλυναν με τη γλώσσα τους τα παπούτσια του Τραμπ, αλλά δεν ενημέρωσαν τους Κύπριους αλλά μόνο τους δικούς τους» είπε «είναι δυνατόν να μας ζητήσει βοήθεια η Κύπρο και να μην ανταποκριθούμε; Είναι αυτόνομο κράτος αλλά η ιστορία μας είναι δεμένη. Έπρεπε ή δεν έπρεπε να βοηθήσουμε – πρέπει να τη στηρίξουμε λέω εγώ ως Έλενα – είναι πρώτα να κάτσουν οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλήσουν».