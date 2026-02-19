MENOY

Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: “Θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νέες δηλώσεις έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας την Πέμπτη (19/02), κατά την επίσκεψή του.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «θα με είχαν σκοτώσει χωρίς τα ΜΑΤ», αναφέροντας πως «μόνο οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία».

Όσον αφορά τον λόγο της διαμαρτυρίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι τρεις μέρες πριν συναντήθηκε με γιατρούς και συμφώνησαν να γίνουν κινήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ορισμένοι από τους γιατρούς που συμμετείχαν στη συνάντηση εμφανίστηκαν τελικά αντίθετοι στην απόφαση.

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές διαμαρτύρονται. Κάναμε συμφωνία τρεις μέρες πριν στο γραφείο μου και σήμερα με βρίζανε για αυτό. Φταίω εγώ τώρα μετά από εδώ, να δημοσιεύσω το βίντεο;», είπε.

Δείτε το βίντεο

Άδωνις Γεωργιάδης

