Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Σάμο – Δείτε βίντεο από την ένταση του φαινομένου

THESTIVAL TEAM

Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρυσαν σήμερα στο Καρλόβασι της Σάμου oι κάτοικοι, όταν ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά μπροστά τους. Το εντυπωσιακό βίντεο, που θυμίζει εικόνες από κινηματογραφικές ταινίες, δημοσίευσε ο ιστότοπος Forecast Weather Greece.

Στο βίντεο φαίνεται η ένταση του καιρικού φαινομένου που σχηματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Καρλόβασι. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο ευνόησαν τη δημιουργία του υδροστρόβιλου που σχηματίστηκε εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σάμος Υδροστρόβιλος

