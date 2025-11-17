MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Κιλκίς – Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Κιλκίς το απόγευμα της Δευτέρας (17/11). Το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια από τα Άνω Πορόια Σερρών.

Ο σεισμός των 3,4 Ρίχτερ στο Κιλκίς καταγράφηκε στις 4:48 μ.μ. της Δευτέρας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι στα 69 χιλιόμετρα βόρεια των Άνω Πορόιων Σερρών στα όρια του νομού Κιλκίς.

Το δε εστιακό βάθος βρίσκεται στα 7,9 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Κιλκίς Σεισμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

ΟΗΕ: To Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσει για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χαλκιδική: Διάσωση τριών επιβαινόντων από ερασιτεχνικό σκάφος που έμπαζε νερά στο Ποσείδι

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

“Όχι” στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, λέει η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών – Ζητούν συνάντηση με Πιερρακάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Στηρίζουμε με πράξεις τη μητρότητα, τα παιδιά και την οικογένεια