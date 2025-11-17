Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Κιλκίς – Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Κιλκίς το απόγευμα της Δευτέρας (17/11). Το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια από τα Άνω Πορόια Σερρών.

Ο σεισμός των 3,4 Ρίχτερ στο Κιλκίς καταγράφηκε στις 4:48 μ.μ. της Δευτέρας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι στα 69 χιλιόμετρα βόρεια των Άνω Πορόιων Σερρών στα όρια του νομού Κιλκίς.

Το δε εστιακό βάθος βρίσκεται στα 7,9 χιλιόμετρα.