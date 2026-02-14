Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης μπαίνει η χώρα: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν – Δείτε χάρτη

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 14-15/02 θα ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02, καθώς οι συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης θα αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 14/02 αρχικά στα δυτικά και νότια, ενώ έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15/02 η αύξηση θα αφορά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όπως διακρίνεται και στην ομάδα προγνωστικών χαρτών από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης κατά τη διάρκεια της Κυριακής 15/02 αναμένονται στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται έως και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας και των Νότιων Βαλκανίων.