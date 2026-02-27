“Πρασινίζει” το ΑΠΘ με 500 νέα δέντρα που φυτεύτηκαν στο campus – Μια αγριοκερασία στη μνήμη των φοιτητών που χάθηκαν στα Τέμπη

Συνολικά 500 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στο campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια του κεντρικού Δήμου αλλά και της πρυτανείας του ΑΠΘ να γίνει πιο πράσινη η πανεπιστημιούπολη και να μετατραπεί σε πάρκο που θα αποτελεί πόλο έλξης για τους πολίτες.

Η φύτευση των 500 δέντρων αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα ενώ νωρίτερα παρευρέθηκαν στο campus o πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδη και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Μάλιστα όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης, μια αγριοκερασιά στην πλευρά του campus προς την Εγνατία φυτεύτηκε στη μνήμη των δεκατριών φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023.

«Για να τους θυμόμαστε», είπε χαρακτηριστικά ο πρύτανης του πανεπιστημίου και τοποθέτησε στη ρίζα του δέντρου μια πινακίδα αφιερωμένη στα νεαρά παιδιά που έχασαν τις ζωές τους.

«Η μέρα, σήμερα, είναι συμβολική γιατί μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι το πανεπιστήμιο είναι εδώ, συνεχίζει και αφιερώνουμε τη δράση της δενδροφύτευσης στη ζωή», σημείωσε ακόμα ο κ. Αναστασιάδης ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, το campus του ΑΠΘ θα συμβολίζει την «ένωση» του πανεπιστημίου με την πόλη.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε πως «θέλουμε ένα πανεπιστήμιο χωρίς κάγκελα. Ένα πανεπιστήμιο προσβάσιμο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά να το χαίρονται και οι πολίτες». Όπως είπε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεισφέρει στην προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση «γιατί η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από οξυγόνο και από πράσινο».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, στα δύο χρόνια της θητεία τους στον δημαρχιακό θώκο της πόλης έχουν φυτευτεί συνολικά 21.500 νέα δέντρα σε όλη την πόλη και έκανε λόγο για ρεκόρ. «Είχαν να φυτευτούν τόσες χιλιάδες δέντρα στη Θεσσαλονίκη πάνω από 20 χρόνια», σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

Από πλευράς του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης, σήλωσε ότι η συνεργασία με το ΑΠΘ θα συνεχιστεί καθώς το επόμενο διάστημα θα φυτευτούν ακόμα 500 δέντρα εντός του campus. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε το campus του ΑΠΘ που έχει έκταση 320 στρέμματα, εκ των οποίων τα 160 είναι πράσινο, να γίνει πνεύμονας και χώρος προσβάσιμος για όλους τους πολίτες», σημείωσε ο κ. Διαμαντάκης.