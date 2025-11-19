MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φλώρινα: Η συνεχής βροχόπτωση έφερε προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έντονη θολότητα στην επιφανειακή υδροληψία προκάλεσε η συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ωρών στη Φλώρινα, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση της πόλης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), «το τελευταίο 24ωρο η συνεχής βροχόπτωση αύξησε σημαντικά τη θολότητα της επιφανειακής υδροληψίας, γεγονός που επηρέασε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στο διυλιστήριο Δροσοπηγής και τελικά επέφερε και τη διακοπή λειτουργίας του τις νυχτερινές ώρες».

Εξαιτίας αυτού, μειώθηκαν τα υδατικά αποθέματα των δεξαμενών της πόλης Φλώρινας, «με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον διακοπή υδροδότησης σε τμήματα της πόλης Φλώρινας» και δεδομένου ότι η βροχόπτωση, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ, αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, «ενδέχεται να επέλθει διακοπή υδροδότησης στο σύνολο της πόλης», επισημαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. διακοπή υδροδότησης στις περιοχές της πόλης από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω από τις προαναφερόμενες οδούς περιοχές. Καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται, στην παρούσα φάση δεν μπορεί να εκτιμηθεί χρόνος επανυνδροδότησης, σύμφωνα με τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που απευθύνει έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης νερού τις επόμενες ώρες.

Βροχές Φλώρινα

