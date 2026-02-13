MENOY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εντοπίστηκε ένα γιγάντιο “ζώο-φάντασμα” στο μέγεθος λεωφορείου στα νερά του Ατλαντικού – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε μια γιγάντια μέδουσα σε βάθος 250 μέτρων κάτω από τα νερά της Αργεντινής.

«Η αιθέρια και λεπτεπίλεπτη παρουσία του σε ένα τόσο ακραίο περιβάλλον ήταν βαθιά εντυπωσιακή», ήταν τα λόγια της Μαρίας Εμίλια Μπράβο, θαλάσσιας βιολόγου του Πανεπιστημίου του Μπουένος Άιρες και επικεφαλής της αποστολής στα βάθη του Ατλαντικού, στην εφημερίδα The New York Times.

Οι επιστήμονες συνάντησαν την τεράστια μέδουσα ενώ χρησιμοποιούσαν ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV) με το όνομα SuBastian, σε μια αποστολή που διέσχισε ολόκληρη την ακτή της Αργεντινής.

Σε αντίθεση με ορισμένες μέδουσες, αυτές που ονομάζονται γιγάντιες «μέδουσες-φαντάσματα» δεν διαθέτουν κνιδοφόρα πλοκάμια. Αντί γι’ αυτά, χρησιμοποιούν ένα είδος βραχιόνων σε σχήμα κορδέλας για να παγιδεύουν τη λεία τους, συνήθως πλαγκτόν ή μικρά ψάρια, ώστε να τραφούν. Μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 μέτρα σε μήκος και να έχουν καμπάνες με διάμετρο μεγαλύτερη από 90 εκατοστά.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως έχουν παρατηρηθεί μόλις 120 φορές από τότε που συλλέχθηκε το πρώτο δείγμα το 1899. Αυτό οφείλεται στο ότι προτιμούν να βρίσκονται στη λεγόμενη «ζώνη του μεσονυχτίου», ένα τμήμα του ωκεανού που εκτείνεται μεταξύ 1.000 και 4.000 μέτρων βάθους και καλύπτεται από απόλυτο σκοτάδι.

Η ομάδα του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Schmidt ανακάλυψε μια εντυπωσιακή βιοποικιλότητα, από τον κοραλλιογενή ύφαλο Bathelia candida (τον μεγαλύτερο που είναι γνωστός), ο οποίος είναι τόσο μεγάλος όσο η πόλη του Βατικανού.

Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν το πτώμα μιας φάλαινας στον πυθμένα της θάλασσας, σε βάθος περίπου 3.800 μέτρων, γεγονός που αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη «πτώση φάλαινας» σε βαθιά νερά της Αργεντινής. Αυτά τα υπολείμματα μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκα, προσωρινά οικοσυστήματα, καθώς παρέχουν τροφή και καταφύγιο σε ζώα των μεγάλων βαθών και άλλους οργανισμούς.

