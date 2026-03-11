Χαλκιδική: Μάχη για την παραλία “Φάβα” – Κάτοικοι και φορείς αντιδρούν στην δημοπράτηση της Κτηματικής και την εγκατάσταση beach bar

Σωρεία αντιδράσεων κατοίκων, φορέων και συλλόγων προκάλεσε η είδηση για την εκμίσθωση της παραλίας «Φάβα» στη Βουρβουρού της Σιθωνίας σε επιχείρηση beach bar και να αναπτυχθούν ξαπλώστες και ομπρέλες.

Η απόφαση για την μίσθωση της εν λόγω πανέμορφης παραλίας που χαρακτηρίζεται από τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά της και τους βράχους, πάρθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία η οποία προχωρά όπως κάθε χρόνο στη μίσθωση παραλιών σε όλη την χώρα με τη διαδικασία της δημοπράτησης.

Έτσι, η Κτηματική Υπηρεσία έχει ανακοινώσει τη δημοπράτηση 450 τμ στην παραλία «Φάβα» με τη δημοπρασία να πραγματοποιείται στις 16 Μαρτίου.

Στο άκουσμα της δημοπράτησης και της λειτουργίας beach bar στη «Φάβα» αντέδρασαν κάτοικοι και φορείς μεταξύ των οποίων τα μέλη του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας οι οποίοι μάλιστα προχώρησαν στην συλλογή υπογραφών διατρανώνοντας έτσι την αντίθεση τους στην ενοικίαση της παραλίας.

«Η παραλία “Φάβα” αποτελεί τη μεγαλύτερη παραλία της περιοχής της Βουρβουρούς, και είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τα πανέμορφα και διαυγή νερά της, καθώς και για την υπέροχη αμμουδιά της. Οι διαθέσιμες παραλίες στη περιοχή μας είναι περιορισμένες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η παραλία της Μπάρας έχει στη πράξη περιοριστεί σημαντικά, καθώς μεγάλο τμήμα της χρησιμοποιείται από εκατοντάδες ενοικιαζόμενα σκάφη (χώροι στάθμευσης τρέιλερ, απόπλους και προσέγγιση σκαφών). Η συγκεκριμένη παραλία είναι ουσιαστικά η μοναδική ελεύθερη παραλία στη περιοχή, που μέχρι σήμερα δεν έχει αλλοιωθεί από την παρουσία καντινών, ξαπλωστρών και ομπρελών. Είναι λοιπόν προφανές ότι, εάν δεσμευτεί και η συγκεκριμένη παραλία, τα περιθώρια ελεύθερης χρήσης των ακτών θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και η ευρύτερη περιοχή της Βουρβουρούς ενδέχεται να υποστεί σημαντική και μακροχρόνια υποβάθμιση» ανέφεραν τα μέλη του Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σιθωνίας απαιτώντας από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής «να επιληφθούν για το θέμα, θέτοντας προς την κτηματική υπηρεσία, τους κινδύνους που ενέχει μια τέτοια εξέλιξη για την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες της περιοχής. Η περαιτέρω μείωση των ελεύθερων παραλιών θα επηρεάσει αρνητικά τόσο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος όσο και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

Κατόπιν των μεγάλων και σφοδρών αντιδράσεων ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Γιάννης Μαλλίνης έστειλε επιστολή προς τη Κτηματική Υπηρεσία ζητώντας την ακύρωση της δημοπράτησης της παραλίας η οποία μάλιστα ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές Natura.

Μιλώντας στο thestival.gr για το θέμα ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Γιάννης Μαλλίνης εξήγησε ότι η Κτηματική είχε στείλει έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συναίνεσε στη δημοπράτηση της παραλίας.

«Η Τεχνική Υπηρεσία είχε απαντήσει στην Κτηματική Υπηρεσία ότι «ναι, συναινούμε» για την εκμετάλλευση κάποιων παραλιών για beach bar αλλά είμαστε αρνητικοί σε μηχανοκίνητα. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος, η αναπληρώτρια διευθύντρια. Αυτή είναι μόνο, μετά την υποστελέχωση και τα σκάνδαλα. Και δεν είναι και αρμόδια η Τεχνική Υπηρεσία η οποία γνωμοδοτεί μόνο για χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα» είπε ο κ. Μαλλίνης.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις συλλόγων, επαγγελματικών φορέων και κατοίκων τελικώς οδήγησαν τον Δήμαρχο Σιθωνίας να στείλει επιστολή στην Κτηματική Υπηρεσία με την οποία ζητά να εξαιρεθεί η παραλία «Φάβα» από τη διαδικασία δημοπράτησης της 16ης Μαρτίου.

«Η παραλία ΦΑΒΑ και ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΥΔΙ που ελάχιστα απέχουν μεταξύ τους ανήκουν σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα, είναι απείρου φυσικού κάλους και είναι οι μοναδικές γειτνιάζουσες παραλίες του οικισμού των καθηγητών του Α.Π.Θ.

Από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο δέχονται εκατοντάδες επισκεπτών. Είναι οι μοναδικές παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση, για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και για τους Έλληνες και Αλλοδαπούς επισκέπτες της Βουρβουρούς και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ό,τι η φήμη τους έχει ξεπεράσει τα όρια της χώρας μας για την μοναδικότητά τους και είναι πλέον προορισμός και πόλος έλξης για την επίσκεψιμότητα της περιοχής της Βουρβουρούς και της Σιθωνίας γενικότερα.

Είναι οι μοναδικές εναπομείνασες παραλίες ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς οργανωμένες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή και γι’ αυτό αλλωστε δεν έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους και η μοναδική φυσική τους ομορφιά.

Ο Δήμος μας δέχεται τον έντονο προβληματισμό και τις εκατοντάδες διαμαρτυρίες των κατοίκων, των επαγγελματιών και των τοπικών φορέων της περιοχής οι οποίοι εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους και τους φόβους τους ό,τι η περαιτέρω παραχώρηση και εκμίσθωση τμημάτων των παραλιών θα αποτελέσει την απαρχή μιας ευρύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης τους, η οποία έχει ήδη συντελεσθεί σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού χαρακτήρα των παραλιών και των περαιτέρω περιορισμό των ελεύθερων χώρων πρόσβασης για το κοινό» επισημαίνει ο Δήμαρχος Σιθωνίας στην επιστολή του προς την Κτηματική Υπηρεσία ζητώντας την αναστολή της δημοπράτησης.

Μάλιστα όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Δήμαρχος Σιθωνίας «την προσεχή Πέμπτη έχω συγκαλέσει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό θέμα την παραλία «Φάβα» ώστε να στείλουμε την αρνητική μας άποψη για την εκμετάλλευση της παραλίας προς την Κτηματική Υπηρεσία και να ανασταλεί η δημοπρασία».

«Έχω επικοινωνήσει με τον Διευθυντή της Κτηματικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα έχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα αυτό που ζητάει ο κόσμος της περιοχής» κατέληξε ο κ. Μαλλίνης.