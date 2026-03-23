ΑΠΘ: Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα “Μικροσκοπικοί Τιτάνες των Δασών: Δασικά Έντομα και Κλιματική Κρίση” σήμερα στην Αίθουσα Τελετών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών (21/3), το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση, με θέμα «Μικροσκοπικοί Τιτάνες των Δασών: Δασικά Έντομα και Κλιματική Κρίση», τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και ώρες 10.00 με 12.30, στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ Δημήτριος Αβτζής, ο οποίος θα μιλήσει για το θέμα: «Τα έντομα στα δάση της Ελλάδας: χαρτογραφώντας έναν αθέατο κόσμο στην εποχή της κλιματικής κρίσης».

Η Παγκόσμια Ημέρα Δασών εορτάζεται κάθε χρόνο την 21η Μαρτίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας, με στόχο να αναδείξει τη θεμελιώδη σημασία των δασικών οικοσυστημάτων για τον πλανήτη, ευαισθητοποιώντας παράλληλα την παγκόσμια κοινότητα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επέλεξε για τον φετινό εορτασμό το θέμα «Δάση και Οικονομίες», επιδιώκοντας να επισημάνει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση στη διασφάλιση μέσων διαβίωσης και εργασίας δασόβιων και παραδασόβιων κοινοτήτων, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας και της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Τα δασικά οικοσυστήματα όμως, δεδομένης και της κλιματικής κρίσης, μπορούν να διατηρούν τη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητά τους, ή ακόμη και να πλήττονται, λόγω της ύπαρξης πολλών αναρίθμητων μικροσκοπικών οργανισμών που απαντώνται σε αυτά, σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι τα δασικά έντομα.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κεντρικού ομιλητή

Ο Δρ Δημήτριος Αβτζής είναι Δασολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Επιστημών Ζωής και Φυσικών Πόρων (BOKU) της Βιέννης, διευθυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συντονιστής της ομάδας εργασίας του IUFRO (WP 7.03.05) για την Οικολογία και Διαχείριση φλοιοφάγων και ξυλοφάγων εντόμων, μέλος της Επιτροπής CITES Ελλάδος και συντονιστής της δράσης «Αναγνώριση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών ως προς επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, μέσω συντονισμού και συμμετοχής σε διεθνή και εθνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και πλούσιο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε έγκριτα διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.