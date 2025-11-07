MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της “Ιθάκης”

|
THESTIVAL TEAM

Το πολυαναμενόμενο από πολλούς βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί από τον εκδοτικό του οίκο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5) την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ενώ όπως έγινε χθες (06/11) γνωστό, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε audiobook, σε ηχητική μορφή δηλαδή.

Για τις ανάγκες του audioBook της «Ιθάκης» ηχογραφήθηκε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice, στο μεγαλύτερο μέρος με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη ενώ κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 11 ώρες πριν

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με πρόωρα και πιο σοβαρά εγκεφαλικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε περιοχές της Θράκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκαναν ανεξέλεγκτη και παράνομη εξόρυξη άμμου σε προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση – installation “Κρεββάτια. Από τον Κ.Π. Καβάφη στον Γ. Ιωάννου και στο ολοκαύτωμα”: στο Βαφοπούλειο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Στο Ηράκλειο μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Θα κάνει ανακοινώσεις με αφορμή το αιματοκύλισμα στα Βορίζια

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Σουηδία: 18χρονος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τζιχαντιστική επίθεση σε φεστιβάλ