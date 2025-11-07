Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της “Ιθάκης”

Το πολυαναμενόμενο από πολλούς βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί από τον εκδοτικό του οίκο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5) την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ενώ όπως έγινε χθες (06/11) γνωστό, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε audiobook, σε ηχητική μορφή δηλαδή.

Για τις ανάγκες του audioBook της «Ιθάκης» ηχογραφήθηκε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice, στο μεγαλύτερο μέρος με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη ενώ κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.