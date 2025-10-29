MENOY

Τα φιλιά και ο διάλογος Δένδια με τον Καμμένο: Δεν σε γνώρισα – Μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ

Φωτογραφία: protothema.gr
THESTIVAL TEAM

Μια απρόσμενη συνάντηση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου.

Ο νυν υπουργός Νίκος Δένδιας και ο πρώην υπουργός Πάνος Καμμένος αντάλλαξαν έναν σύντομο, αλλά χαρακτηριστικό διάλογο, ο οποίος δεν πέρασε απαρατήρητος από όσους βρίσκονταν στον χώρο, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Καθώς οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και αντάλλαξαν χειραψία, ο Νίκος Δένδιας χαμογελώντας είπε: «Δεν σε γνώρισα. Δεν σε γνώρισα!» Με τον Πάνο Καμμένο να του απαντά: «Μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ!».

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μίλησε για το φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και του καλλιτέχνη Κώστα Βαρώτσου, δημιουργού της νέας πρόσοψης.

