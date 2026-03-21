Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε στίχος σε techno τραγούδι

Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, έχει μεγάλη επιτυχία στη Ρωσία και όχι για τα πολιτικά του πιστεύω, αλλά επειδή έχει γίνει στίχος σε techno κομμάτι στα κλαμπ της χώρας.

Ένας DJ από τη Μόσχα με τη χρήση AI, έφτιαξε το τραγούδι με τον Γιάνη Βαρουφάκη το οποίο έχει γίνει μεγάλη επιτυχία μεταξύ των νέων στα κλαμπ της Ρωσίας.

Το κομμάτι που έχει γίνει viral επαναλαμβάνει μόνο δύο λέξεις, «Γιάνης Βαρουφάκης».

A viral track repeating just two words,“Yanis Varoufakis,” is spreading across Russia's clubland.



Created by a Moscow DJ, the tune has taken off among zoomers, with critics linking its appeal to a revival of 90s/early 2000s techno. The irony is that most listeners likely have… pic.twitter.com/aTOwiqK590 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 20, 2026

Βέβαια οι περισσότεροι ακροατές μάλλον δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Γιάνης Βαρουφάκης και απλά τους αρέσει ο ρυθμός του ονόματος με τα μπιτ της techno.

Για το πλήθος που γεμίζει τα κλαμπ, το όνομα λειτουργεί αποκλειστικά ως ηχητικό μοτίβο, χωρίς καμία πολιτική ή προσωπική σημασία -απλώς ένας ήχος που «κουμπώνει» αρμονικά με τη μουσική.