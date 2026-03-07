MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νατάσα Παζαΐτη για Κώστα Καραμανλή: Με ξεκουράζει η αγκαλιά και το χιούμορ του συζύγου μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Νατάσα Παζαΐτη και εξομολογήθηκε ότι η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, είναι το προσωπικό της «καταφύγιο».

Η γνωστή μαστολόγος και ογκολόγος μίλησε στην εφημερίδα “Espresso” και τη Βίβιαν Μπενέκου για το έργο της, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή.

Η Νατάσα Παζαΐτη, μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι την ξεκουράζει να βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της, Κώστα Καραμανλή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξή της η Νατάσα Παζαΐτη παραδέχτηκε ότι έχει νιώσει ότι κάποιες φορές έχει αδικηθεί στο πλαίσιο των πολιτικών πολώσεων ως σύζυγος πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν θα ήταν δυνατόν να παραμείνω μακριά από τη δημοσιότητα. Ναι, στο πλαίσιο των πολιτικών πολώσεων, κάποιες φορές έχω αδικηθεί. Δεν με ενοχλεί, αντιλαμβάνομαι τους λόγους, το έχω αποδεχθεί. Δεν θα σταθώ, όμως, σε αυτό.

Κρατώ μονάχα ότι εισπράττω μεγάλη και αληθινή αγάπη από τον κόσμο και ως σύζυγος του Κώστα Καραμανλή και ως γιατρός. Όλοι οι ασθενείς μου αλλά και οι άνθρωποι που συναντώ στον δρόμο αισθάνονται οικειότητα και ζεστασιά μαζί μου. Για αυτούς είμαι η Νατάσα», δήλωσε σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα στην ερώτηση ποιο είναι το προσωπικό της «καταφύγιο», η Νατάσα Παζαΐτη δήλωσε: «Η οικογένειά μου. Όταν κουράζομαι, σκέφτομαι πότε θα γυρίσω στο σπίτι μου στη Ραφήνα να τους συναντήσω. Με ξεκουράζει η αγκαλιά και το χιούμορ του συζύγου μου, τα γέλια και τα πειράγματα της Αλίκης και του Αλέξανδρου, το νιαούρισμα και οι ζαβολιές της γατούλας μας. Αυτοί είναι το προσωπικό μου “καταφύγιο”».

Κώστας Καραμανλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ρουμανία: Μνημόσυνο και μνημείο για τα αδικοχαμένα αετόπουλα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε αύξηση 20% στις τιμές των καυσίμων λόγω του ράλι του πετρελαίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Άνδρας έξω από τη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει εκρηκτικά και θα ανατιναχτεί

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος υποβαθμίζει τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: SOS εκπέμπει ιστορικός θερινός κινηματογράφος – “Κινδυνεύει να κλείσει”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Η Ρωσία προετοιμάζει εαρινή επίθεση, δήλωσε ο Ζελένσκι που επισκέφθηκε την ανατολική γραμμή του μετώπου