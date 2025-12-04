Λαμπαδηδρόμος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Έτρεξε στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – Δείτε εικόνες

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης (04/12), η φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη, όπου το βράδυ είχε ανάψει τον βωμό ο Στέφανος Ντούσκος, Χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ντυμένη με την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας που περιλαμβάνει σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη φλόγα από από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, Στέφανο Χανδακά, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αφού έτρεξε την προκαθορισμένη απόσταση την παρέδωσε στον Τζος Χακ, Νo 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Δείτε εικόνες με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λαμπαδηδρόμο