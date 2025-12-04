MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαμπαδηδρόμος η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Έτρεξε στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου με τη φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων – Δείτε εικόνες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης (04/12), η φλόγα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 ξεκίνησε τη διαδρομή της προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο από την Ακρόπολη, όπου το βράδυ είχε ανάψει τον βωμό ο Στέφανος Ντούσκος, Χρυσός Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, ανάμεσα στους λαμπαδηδρόμους και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 08:30 το πρωί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ντυμένη με την ειδική στολή της λαμπαδηδρομίας που περιλαμβάνει σκούφο και γάντια, παρέλαβε τη φλόγα από από τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Olympian ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα, Στέφανο Χανδακά, μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αφού έτρεξε την προκαθορισμένη απόσταση την παρέδωσε στον Τζος Χακ, Νo 2 της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και εκείνος με τη σειρά του, στον συμπρόεδρο της κίνησης Greeks for Trump Χρήστο Μαραφάτσο.

Δείτε εικόνες με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λαμπαδηδρόμο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ένταση και χημικά ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και την αστυνομία στο υπουργείο Μεταφορών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών σε κοινή μηχανοκίνητη πορεία προς τα Μάλγαρα – Θα διαμαρτυρηθούν μαζί με τους αγρότες- Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι – Νεκρή μία 75χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Ρομά επιχείρησαν να ληστέψουν 52χρονο ντελιβερά στην Πάτρα, δύο συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και τον Νοέμβριο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνος Κιάμος και Πάολα έρχονται στη “Πύλη Αξιού”