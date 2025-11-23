Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι καταπληκτικός, ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!», η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδειξε να απολαμβάνει τη διαμονή της στην Ελλάδα. Ανέφερε μετά από ερώτηση που της έγινε, πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «καταπληκτικό» καλλιτέχνη.

«Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα» απάντησε στην κάμερα της εκπομπής του Mega όσον αφορά στη σχέση της με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σε δεξίωση που είχε παραθέσει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Νταγκ Μπέργκαμ και του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ήταν στη λίστα των καλεσμένων.

Μια μέρα νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρεσβευτής είχε δειπνήσει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, να βρίσκονται και πάλι στη λίστα των καλεσμένων.