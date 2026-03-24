Η σύντομη βόλτα Μητσοτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι selfies με μαθητές – Δείτε φωτογραφίες

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα Τρίτη (24/3) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ένα «διαφορετικό» στιγμιότυπο ξεκίνησε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) τον υποδέχθηκε ο σκύλος ρομπότ «Κύων», κλέβοντας αμέσως την παράσταση.

Το τετράποδο ρομπότ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και σε αποστολές έρευνας και απεγκλωβισμού σε συνθήκες φυσικών καταστροφών, παρουσίασε τις δυνατότητές του μπροστά στον πρωθυπουργό, σε μια σκηνή που προκάλεσε χαμόγελα.

Μάλιστα, κατά την υποδοχή, ο «Κύων» ξάπλωσε μπροστά του, «δείχνοντας» την υπακοή και τις δυνατότητές του.

Ο πρωθυπουργός, αστειεύτηκε λέγοντας πως θα μπορούσε να τον πάρει μαζί του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ απαντώντας σε σχετικό πείραγμα για τον Πίνατ (τον σκύλο που φιλοξενείται στο πρωθυπουργικό μέγαρο) σχολίασε: «Δεν ξέρω αν είναι καλύτερος, αλλά το παλεύει».

Η επίσκεψη στο ΙΜΕΤ εντάχθηκε στο ευρύτερο πρόγραμμα παρουσίας του στη συμπρωτεύουσα, το οποίο περιλάμβανε επαφές με πολίτες και επιχειρηματίες.

Σύντομη βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και selfies με νέους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης, λίγο πριν βρεθεί στα εργοτάξια των δύο νέων σχολικών μονάδων της πόλης, συνομιλώντας με καταστηματάρχες ενώ έβγαλε και selfies με μαθητές και νέους που τον προσέγγισαν.

