Η Όλγα Κεφαλογιάννη αγκαλιά με τα παιδιά της στον Μυστρά – Τι έγραψε για την αξία της οικογένειας

|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα για την αξία της οικογένειας έστειλε η Όλγα Κεφαλογιάννη έχοντας στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά σε εκδρομή στον Μυστρά, λίγο μετά την απόφαση της να αποσύρει την αγωγή κατά του πρώην άντρα της, Μίνωα Μάτσα, με το θέμα της επιμέλειας των παιδιών να οδεύει προς διευθέτηση.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση στο Instagram η υπουργός Τουρισμού, η «οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια».

Παράλληλα, σημειώνει πως «ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε. Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Instagram:

«Στον Μυστρά, σε έναν τόπο που μας ταξιδεύει βαθιά στην ιστορία και σε όσα συμβολίζουν την Ελλάδα και την ελληνικότητα- η αγάπη για την πατρίδα, ο σεβασμός στην πίστη μας.

Η σκέψη μας πηγαίνει αυτονόητα! Και σε όσα πράγματα έχουν αληθινή αξία στη ζωή μας σήμερα.

Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο. Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια.

Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.

Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια».

Όλγα Κεφαλογιάννη

