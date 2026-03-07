Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι – “Ντροπή”

Την αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ήθελε την Σοφία Μητσοτάκη να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού σχολίασε ανάρτηση της κόρης της που έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια, γράφοντας «fake news, ντροπή» συνοδεύοντάς το από δύο χαρακτηριστικά emojis.

Δείτε την ανάρτησή της

Νωρίτερα, η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει με ανάρτησή της σε δημοσίευμα που την ήθελε να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος 50.000 ευρώ. “Η ξεφτίλα δεν έχει όρια”, έγραψε χαρακτηριστικά.