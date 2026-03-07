MENOY

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη μετά τα fake news για την επιστροφή της Σοφίας από το Ντουμπάι – “Ντροπή”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την αντίδραση της Μαρέβας Μητσοτάκη προκάλεσε δημοσίευμα που ήθελε την Σοφία Μητσοτάκη να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτική πτήση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού σχολίασε ανάρτηση της κόρης της που έκανε λόγο για ξεφτίλα χωρίς όρια, γράφοντας «fake news, ντροπή» συνοδεύοντάς το από δύο χαρακτηριστικά emojis.

Νωρίτερα, η Σοφία Μητσοτάκη είχε απαντήσει με ανάρτησή της σε δημοσίευμα που την ήθελε να επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ, με κόστος 50.000 ευρώ. “Η ξεφτίλα δεν έχει όρια”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Μαρέβα Μητσοτάκη

