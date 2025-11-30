Δόμνα Μιχαηλίδου: Κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και την Ελένη Τσολάκη παραχώρησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την οικογένειά της.

«Ο γιος μου είναι πολύ ήσυχος, είναι πολύ εύκολο μωρό, πάρα πολύ εύκολο μωράκι προς το παρόν. Δεν ξυπνάω το βράδυ. Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μαμά, πάντα σκεφτόμουν ότι ναι θα έχω μια οικογένεια, αλλά επειδή ήμουν πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη με την καθημερινότητά μου, δεν το είχα ποτέ βάλει στο πρόγραμμα», είπε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Όταν ανέλαβα υφυπουργός στον τελευταίο ανασχηματισμό, ήμουν τότε 7 μηνών έγκυος, όταν ανέλαβα το υπουργείο. Δεν χτύπησε ούτε ένα τηλέφωνο. Ούτε ένα τηλέφωνο. Γιατί; Γιατί κανείς δεν πίστευε ότι μία γυναίκα 7 μηνών έγκυος θα αναλάβει ένα υπουργείο. Μετά τη γέννηση του γιου μου γύρισα την πέμπτη μέρα στη δουλειά.

Με τους δικούς μου όρους, με τις δικές μου ώρες. Είμαι τυχερή και μένω πολύ κοντά στο υπουργείο, οπότε πηγαινοερχόμουν για να θηλάσω. Το να είσαι μητέρα είναι κομμάτι της προσωπικότητάς σου, δεν είναι κάτι που σε αποκόπτει απ’ την προσωπικότητά σου και γίνεσαι κάτι άλλο και εν καιρό θα γυρίσεις σε αυτό που ήσουνα πριν».

Τέλος, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε για τον σύζυγό της: «Ο σύζυγός μου είναι τρομερό ζιζάνιο, έχει πάρα πολλή πλάκα. Έχει τρομερό χιούμορ, είναι πανέξυπνος, έχει πάρα πολύ καλό χιούμορ και έχει και πάρα πολλή ενέργεια. Και αυτό που δεν θα ήθελα να πάρει ο γιος μας από εκείνον, είναι ότι επειδή είναι ψυχίατρος και βλέπει στην καθημερινότητά του πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι λίγο πιο συναισθηματικά μπλαζέ. Δηλαδή εγώ τον λέω… ψυγείατρο».

Δείτε το βίντεο