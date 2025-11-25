“Το λιγουρεύεσαι;”: Η ανάρτηση Τσίπρα με την αφιέρωση του βιβλίου του στον Άδωνι Γεωργιάδη – Δείτε βίντεο

Με αρκετή δόση χιούμορ απαντά ο Αλέξης Τσίπρας στα όσα είχε δηλώσει ο Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού με τίτλο “Ιθάκη”.

«Σε λίγο θα πει και τα λιγουρεύεστε», είχε δηλώσει ο κ. Γεωργιάδης λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται να γράφει αφιέρωση στο νέο του βιβλίο προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και λέει: «Στον Άδωνι, βαθύτερες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση», ενώ το βίντεο κλείνει με τον υπουργό Υγείας σε προηγούμενες δηλώσεις του να λέει ότι πρώην πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει μέχρι και την γνωστή ατάκα “τα λιγουρεύεστε;” κάτι που κάνει χιουμοριστικά ο Αλέξης Τσίπρας κρατώντας το βιβλίο του.

«Η “Ιθάκη” κυκλοφόρησε και βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία!», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός.