Απίστευτη ατάκα Γεωργιάδη για το βιβλίο Τσίπρα: “Με κατηγορούσε ως τηλεβιβλιοπώλη, σε λίγο θα πει τα λιγουρεύεστε”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σκωπτικά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός τον κατηγορούσε ως τηλεβιβλιοπώλη και κατέληξε, όπως είπε, να είναι ο ίδιος τηλεβιβλιοπώλης.

«Σε λίγο θα πει και τα λιγουρεύεστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε στο Action24 ότι δεν πρόκειται να διαβάσει το βιβλίο του κ. Τσίπρα, καλώντας μάλιστα το κοινό, αντί να παραστεί στην παρουσίασή του, να προτιμήσει στις (29/11) τη δική του παρουσίαση, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του για την άνοδο και την πτώση της Ρώμης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε επίσης ότι «το μόνο λάθος που έκανε ήταν το δικαστήριο στον Βαξεβάνη, ο οποίος του έκανε καλό και δωρεάν διαφήμιση».

Αναγνώρισε ότι ο κ. Τσίπρας τα έχει καταφέρει πολύ καλά στην επικοινωνιακή διαχείριση και στο marketing γύρω από το βιβλίο του.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως «ήταν πάντα πολύ ικανός στην επικοινωνία, αν ήταν τόσο ικανός ως πρωθυπουργός όσο ήταν στην εξαπάτηση του κοινού, η Ελλάδα θα είχε γίνει Ελβετία».

