ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Στέλνει στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα επεισόδια στο ΑΠΘ

|
THESTIVAL TEAM

Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα, στέλνει το Υπουργείο Παιδείας τα έγγραφα και τα δεδομένα που παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2).

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ, που έχει ήδη ξεκινήσει το Ίδρυμα, και θα αξιολογηθεί άμεσα, ενώ διαμηνύει ότι «κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».

Υπενθυμίζεται ότι σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ επισημαίνουν πως «οποιαδήποτε παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus», ενώ αναφέρουν ότι «δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμία εκδήλωση βίας».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει ήδη παραλάβει και μελετά τα στοιχεία που ζητήθηκαν και παρείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σχετικά με τα συμβάντα της 7ης Φεβρουαρίου.

Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και δεδομένων διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η οποία διενεργεί ήδη προκαταρκτική έρευνα.

Παράλληλα, το Υπουργείο αναμένει και το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει εκκινήσει στο Ίδρυμα, το οποίο θα αξιολογηθεί άμεσα, σε συνδυασμό με το σύνολο των λοιπών στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη του. Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και υπογραμμίζει ότι η διερεύνηση θα είναι πλήρης, τεκμηριωμένη και ουσιαστική.

Κάθε πτυχή η οποία μπορεί να αφορά ενέργειες ή και παραλείψεις θα εξεταστεί με νηφαλιότητα, πληρότητα και σεβασμό στις προβλέψεις και τις εγγυήσεις του νόμου 5224/25».

