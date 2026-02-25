Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 – Η διαδικασία

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2026-2027 στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία γενικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 23 Μαρτίου 2026. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του gov.gr.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εγγραφής, καθώς και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι απλή: χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet, μπορούν να εισέλθουν στις ειδικές ψηφιακές πλατφόρμες και να διεκπεραιώσουν την υποβολή online.

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr)

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr)

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, η διαδικασία πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια, ασφάλεια και ταχύτητα, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους.

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.