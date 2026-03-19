Βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τις επιπτώσεις της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών θα προβληθεί σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το ντοκιμαντέρ που απέσπασε το βραβείο Öngören για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νυρεμβέργης το 2024, με τίτλο «Διωγμένοι για την Ειρήνη – Όταν οι Έλληνες και οι Τούρκοι χωρίστηκαν» (ARTE – WDR TV), θα προβληθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 6:30 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ταινία διερευνά τις επιπτώσεις της ελληνοτουρκικής Ανταλλαγής Πληθυσμών, που επέβαλε τον ξεριζωμό 1,8 εκατ. ανθρώπων και δείχνει πώς επηρεάστηκαν οι ζωές των εμπλεκομένων πληθυσμών και πώς εξακολουθούν να τις καθορίζουν αρκετές γενιές αργότερα. Εκτός από τους ανθρώπους που βίωσαν την Ανταλλαγή, μιλούν επίσης οι: Μίκης Θεοδωράκης, Γιασάρ Κεμάλ, Ζυλφύ Λιβανελί και Μαρία Φαραντούρη.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη Osman Okkan και τους συνεργάτες του Σοφία Γεωργαλλίδη και Χρήστο Χατζηλία.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Εργαστήριο POLIS) με τους Φίλους Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής Δημιουργίας (Μυτιλήνη), το Kulturforum Türkei-Europa, την Επιτροπή Ελληνο-τουρκικής Φιλίας Κεντρικής Ευρώπης και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές» και σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές της ταινίας

Σκηνοθεσία: Osman Okkan & Simone Sitte

Κάμερα: Tom Kaiser

Ήχος: Birgit Köster & Anette Simon

Μοντάζ: Birgit Köster

Επιμέλεια προγράμματος: Jutta Krug (WDR), Sabine Rollberg (ARTE)

Συνεργάτες στην ελληνική έκδοση:

Φιλολογική και ιστορική επιμέλεια: Χρήστος Χατζηλίας

Αφήγηση: Χρήστος Χατζηλίας – Βέρα Κωφοπούλου

Τεχνική επιμέλεια: Αλέξανδρος Σπάθης, Νίκος Τσιριγώτης, Γιώργος Παπαδόπουλος

Ηχογράφηση ελληνικής αφήγησης: Νίκος Τσιριγώτης, Αλέξανδρος Σπάθης

Μετάφραση από τη γαλλική έκδοση: Τσεβή Τζιτζίκου.