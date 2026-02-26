Το Teen Business School του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά του

Σε ιδιαίτερα θερμή και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Teen Business School (TBS), του πρωτοποριακού σχολείου επιχειρηματικότητας για εφήβους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον φιλόξενο χώρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ).

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο τη διαρκή υποστήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα TBS, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και τη σταθερή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, για τη συνέχιση και ενίσχυση της κοινής αυτής προσπάθειας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας, ο Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, Κώστας Τραμαντζάς, ο οποίος συγκαταλέγεται και στους παλαιότερους και πλέον δραστήριους διδάσκοντες του TBS. Παρούσα ήταν επίσης η Όλια Παναγιωτοπούλου, διδάσκουσα του προγράμματος και Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τον επιχειρηματικό χώρο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας και Πληροφορικής Ελλάδος, Θεόφιλος Μυλωνάς, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, Λίνα Τσαλταμπάση, στελέχη των εταιρειών Deloitte, Gruppe και Ergon, οι οποίες διαχρονικά υποστηρίζουν το πρόγραμμα, καθώς και οι διευθυντές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου Κολλεγίου. Τη σύνθεση των καλεσμένων συμπλήρωσαν εθελοντές και φίλοι του Teen Business School.

Την βασιλόπιτα έκοψε ο επιστημονικά υπεύθυνος του TBS, καθηγητής Γιάννης Νικολαΐδης, ενώ ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή εθελοντών – αποφοίτων του προγράμματος, οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και οργάνωσαν ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων για τους παρευρισκόμενους. Οι νικητές του παιχνιδιού, καθώς και η τυχερή της βασιλόπιτας, έλαβαν δώρα ευγενικής προσφοράς της εταιρείας Gruppe.