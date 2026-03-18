Search Button Close Search
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τη νεανική επιχειρηματικότητα σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

«Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση» είναι ο τίτλος εκδήλωσης που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρες 10:00 με 14:30, στο ΚΕΔΕΑ.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν φορείς χρηματοδότησης του Οικοσυστήματος Επιχειρηματικότητας όπως, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και η Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), η Εθνική Τράπεζα, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και το Walk Auth του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές /τριες και απόφοιτους /τες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που επιθυμούν να ενημερωθούν για επικείμενα προγράμματα χρηματοδότησης για τη νεανική επιχειρηματικότητα, να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή των αιτήσεων και να δικτυωθούν με τους εκπροσώπους των φορέων, ώστε να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κλάδο και να κατανοήσουν τη διαδικασία της χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον σύνδεσμο: https://career.auth.gr/events/ekdilosi-epicheirimatikotita-kai-chrimatodotisi-apo-to-grafeio-diasyndesis-apth-tetarti-18-martiou-2/

