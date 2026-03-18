Συνάντηση Αηδονά με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ

Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε σήμερα η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, η οποία στη συνέχεια επισκέφθηκε την ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ.

Η κ. Αηδονά συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκο Αναστασιάδη, παρουσία και των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Καινοτομίας Ιωάννη Ρέκανου, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Νικόλαου Μαγγιώρου και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Ιάκωβου Μιχαηλίδη.



Στη συνέχεια, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τις Πρυτανικές Αρχές επισκέφθηκε την έδρα του νέου διαδικτυακού ραδιοφώνου «AUTh Radio», καθώς και την Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ.



Συνοδευόμενη από τον Πρύτανη του ΑΠΘ και τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Νικόλαο Καντηράνη, η κ. Αηδονά επισκέφθηκε, ακόμη, τη νέα, ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας. Η νέα βιβλιοθήκη, που ενοποιεί τις τέσσερις επιμέρους βιβλιοθήκες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο μάθησης και έρευνας, που υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



«Η σημερινή μας παρουσία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι τους οποίους διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιστρέφουν στην κοινωνία με ουσιαστικό αποτύπωμα. Η ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών αποτελεί ένα σημαντικό έργο, με το οποίο ικανοποιήθηκε ένα αίτημα δεκαετιών για την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα. Πρόκειται για μια σύγχρονη υποδομή γνώσης, που αναβαθμίζει την ποιότητα των σπουδών και της έρευνας. Συγχρόνως, αυτός ο ζωντανός πυρήνας εκπαίδευσης ενισχύει τη συνεργασία και τη διεπιστημονικότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συμβάλαμε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου”, ανέφερε σε σχετική δήλωσή της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.



Η κ. Αηδονά αναφέρθηκε, ακόμη, στη στενή συνεργασία που έχει θεμελιωθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τονίζοντας: “Με τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διατηρούμε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία. Ως Περιφέρεια στηρίζουμε έμπρακτα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που βρίσκονται στα διοικητικά μας όρια, χρηματοδοτώντας μέσω του ΕΣΠΑ τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού τους, ώστε να διαμορφώνονται ολοένα καλύτερες συνθήκες σπουδών για περίπου 150.000 φοιτητές. Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στηρίζοντας με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας δράσεις που αφορούν περισσότερους από 1.700 φοιτητές με αναπηρία στα τρία πανεπιστήμια της Κεντρικής Μακεδονίας. Για εμάς, η παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον και η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».







Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Η υλοποίηση της ενοποιημένης Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών συνιστά ένα έργο υψηλής σημασίας για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθώς ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα φοιτητών και διδασκόντων. Πρόκειται για μια σύγχρονη υποδομή που ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, προάγει την έρευνα και δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας και καινοτομίας. Η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των ευρωπαϊκών πόρων υπήρξε καθοριστική και αποδεικνύει τη σημασία της συνέργειας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ως Πρυτανικές Αρχές, παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, με στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και τη στήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια για τη διαρκή υποστήριξη και προσβλέπουμε στη συνέχιση της γόνιμης συνεργασίας μας προς όφελος των φοιτητών και της κοινωνίας».