Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα – Πότε ανοίγουν, ποιες οι αργίες του 2026

Οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων αποτελούν τη μεγαλύτερη «ανάσα» του χειμώνα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και σηματοδοτούν δύο εβδομάδες ξεκούρασης, οικογενειακών στιγμών και εορταστικών δραστηριοτήτων.

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οπότε πολλά σχολεία συνηθίζουν να πραγματοποιούν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές ή μικρές εκδηλώσεις.

Από τις 24 Δεκεμβρίου αρχίζει επίσημα η περίοδος των σχολικών διακοπών. Στο διάστημα αυτό τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ δεν πραγματοποιείται καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί επίσημη αργία, ενώ και η 7η Ιανουαρίου – αν και δεν θεωρείται αργία – παραδοσιακά βρίσκει τα σχολεία κλειστά.

Έτσι, η επιστροφή στην τάξη γίνεται την επόμενη ημέρα, με το νέο έτος να σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της σχολικής ρουτίνας.

Η συνολική διάρκεια των διακοπών είναι περίπου δύο εβδομάδες, προσφέροντας έναν ικανοποιητικό χρόνο ξεκούρασης πριν από τη συνέχιση του σχολικού έτους.

Αργίες 2026 – Όλες οι επίσημες ημερομηνίες

Για καλύτερο προγραμματισμό της χρονιάς, ακολουθούν οι επίσημες αργίες του 2026:

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνεια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου

Ευαγγελισμός / Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου: Ημέρα Τετάρτη

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Επόμενη ημέρα Χριστουγέννων (Σύναξη της Θεοτόκου): Σάββατο 26 Δεκεμβρίου