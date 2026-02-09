Παπαϊωάννου: το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων πρώην ΤΕΙ με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών θα λυθεί

Το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων πρώην ΤΕΙ με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών “θα λυθεί γρήγορα και άμεσα”, δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκος Παπαϊωάννου, απαντώντας, νωρίτερα στη Βουλή, σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου. Ο υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ωστόσο ότι η αντίστοιχιση “θα γίνει με βάση απόφαση των αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων, με παρακολούθηση και εργαστήρια, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που είχαν παρακολουθήσει”, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ.

“Η αντιστοίχιση δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είχα ένα πτυχίο του 5 αυτομάτως θα αντιστοιχηθώ με το αντίστοιχο πανεπιστημιακό τμήμα. Έχω έρθει σε επαφή με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων που μετεξελίχθησαν ή των πανεπιστημίων που απορρόφησαν. Έπρεπε να γίνει μία διαδικασία. Έπρεπε τα μεν πανεπιστήμια αυτά να σταθούν στα πόδια τους και αφετέρου να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο αντιστοίχισης της γνώσης που απορρέει από τον αριθμό των ETCS, των μονάδων των προγραμμάτων σπουδών. Τι προγράμματα έκανε ο ένας, τι προγράμματα έκανε ο άλλος και πως αντιστοιχίζονται. Και αυτά δεν τα κάνουμε εμείς ως Υπουργείο. Τα κάνει η σύγκλητος και η γενική συνέλευση του κάθε τμήματος από τη στιγμή που το πανεπιστήμιο είναι αυτόνομο”, είπε ο υφυπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: “Όλα αυτά έπρεπε να συζητηθούν. Έχουν καταληχθεί, είναι ώριμα και για τον λόγο αυτό λέω ότι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα υπάρξει λύση. Από εκεί και πέρα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αποφοίτων είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας. Φυσικά χρησιμοποιείται το πτυχίο”.

Η όλη διαδικασία, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, δεν θα είναι «είσαι απόφοιτος, πάρε αντιστοίχιση». “Θα γίνει σίγουρα με βάση απόφαση των αντίστοιχων τμημάτων των πανεπιστημίων, παρακολούθηση και εργαστήρια, ανάλογαμε το πρόγραμμα σπουδών που είχαν παρακολουθήσει”.