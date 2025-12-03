Οι Κοινωνικές Επιστήμες μέσα από τα μάτια των αποφοίτων: Επετειακή Εκδήλωση σήμερα στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ

Με μια επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στον ρόλο και τη συμβολή των κοινωνικών επιστημών στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό τοπίο, η Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τιμά φέτος τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση, με τίτλο «100 χρόνια ΑΠΘ: Οι Κοινωνικές Επιστήμες & οι Σύγχρονες Προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, και ώρες 17.00 έως 20.00, στην Αίθουσα Τελετών.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν οι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι θα μοιραστούν τις επαγγελματικές τους διαδρομές και τα success stories τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο των κοινωνικών επιστημών στη διαμόρφωση καταρτισμένων και δυναμικών επαγγελματιών.

Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, με τίτλο: «Κοινωνικές Επιστήμες και Προκλήσεις του 21ου αιώνα», θα πραγματοποιήσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νικόλας Σεβαστάκης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://jour.auth.gr/100-chronia-apth-oi-koinonikes-epistimes-oi-sygchrones-prokliseis/