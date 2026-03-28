Νέες δράσεις για παιδιά τον Απρίλιο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και της τόνωσης του ενδιαφέροντος των παιδιών για το βιβλίο και τον πολιτισμό, διοργανώνει νέες δράσεις κατά την διάρκεια του Απριλίου 2026.

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 2 Απριλίου

Ειδικότερα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), διοργανώνει δράση με το βιβλίο «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά Α’ και Β’ τάξης Δημοτικού και Νηπιαγωγείων. Διάρκεια της δράσης είναι 1 ώρα.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: 1, 2 και 3 Απριλίου 2026.

Περιγραφή δράσης:

Ανάγνωση του βιβλίου «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen

Ταυτόχρονη δραματοποίηση του παραμυθιού

Μάης: λουλούδια, βιβλία και χαμόγελα

Επίσης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου υποδέχεται τον Μάη με μια δράση που θα συναρπάσει τους μικρούς της φίλους!

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά Α’ τάξης Δημοτικού, Νηπιαγωγείων και Παιδικών σταθμών. Διάρκεια της δράσης είναι 1 ώρα.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: 20 Απριλίου 2026 και 24 Απριλίου 2026.

Περιγραφή δράσης:

Ανάγνωση του βιβλίου «Η Πασχαλίτσα που αγαπούσε τα λουλούδια» της Στέλλας Βλαχοπούλου

Κυνήγι λουλουδιών στην βιβλιοθήκη με μουσική

Κατασκευή ατομικού στεφανιού.

Για τον συντονισμό των επισκέψεων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να επικοινωνούν με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304067 (ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.00) για διαθεσιμότητα ημερομηνιών. Κατόπιν, θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση «Έντυπο για δράση» που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/christika/dimotiki-vivliothiki/ και θα την αποστέλλουν στο email: library@oraiokastro.gr .