Νέες δράσεις για παιδιά τον Απρίλιο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και της τόνωσης του ενδιαφέροντος των παιδιών για το βιβλίο και τον πολιτισμό, διοργανώνει νέες δράσεις κατά την διάρκεια του Απριλίου 2026.

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου 2 Απριλίου

Ειδικότερα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), διοργανώνει δράση με το βιβλίο «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά Α’ και Β’ τάξης Δημοτικού και Νηπιαγωγείων. Διάρκεια της δράσης είναι 1 ώρα.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: 1, 2 και 3 Απριλίου 2026.

Περιγραφή δράσης:

  • Ανάγνωση του βιβλίου «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα» του Hans Christian Andersen
  • Ταυτόχρονη δραματοποίηση του παραμυθιού

Μάης: λουλούδια, βιβλία και χαμόγελα

Επίσης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου υποδέχεται τον Μάη με μια δράση που θα συναρπάσει τους μικρούς της φίλους!

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά Α’ τάξης Δημοτικού, Νηπιαγωγείων και Παιδικών σταθμών. Διάρκεια της δράσης είναι 1 ώρα.

Διαθέσιμες ημερομηνίες: 20 Απριλίου 2026 και 24 Απριλίου 2026.

Περιγραφή δράσης:

  • Ανάγνωση του βιβλίου «Η Πασχαλίτσα που αγαπούσε τα λουλούδια» της Στέλλας Βλαχοπούλου
  • Κυνήγι λουλουδιών στην βιβλιοθήκη με μουσική
  • Κατασκευή ατομικού στεφανιού.

Για τον συντονισμό των επισκέψεων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση μπορούν να επικοινωνούν με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304067 (ώρες επικοινωνίας: 08.00-14.00) για διαθεσιμότητα ημερομηνιών. Κατόπιν, θα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση «Έντυπο για δράση» που είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/christika/dimotiki-vivliothiki/ και θα την αποστέλλουν στο email: library@oraiokastro.gr .

Δήμος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Γ. Παπανδρέου: Στην παραδοσιακή Αριστερά ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 ώρες πριν

Σεισμοί στο Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών – Τι λένε οι ειδικοί

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Ξάνθη: Πυκνή χαλαζόπτωση “άσπρισε” δρόμους και στέγες – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θέλετε να χάσετε βάρος; Μία βαρετή συνήθεια μπορεί να σας βοηθήσει

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Έφεση στην απόφαση να δικαστεί για τη δολοφονία του πρώην ηγέτη του Κονγκό Πατρίς Λουμούμπα άσκησε 93χρονος πρώην διπλωμάτης

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίες από ιρανικό πλήγμα σε βάση στη Σαουδική Αραβία