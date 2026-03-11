MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Λογοθεραπεία και τεχνολογία συναντήθηκαν σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

|
THESTIVAL TEAM

Συστήματα λογισμικού που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και στοχεύουν στην υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, παρουσιάστηκαν στη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Λογοθεραπεία 2.0 – Τεχνολογία και Καινοτομία», την οποία διοργάνωσε στις 7 Μαρτίου 2026 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας.

Οι εφαρμογές απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 3–7 ετών με δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, καθώς και σε παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, με στόχο την εκμάθηση των συναισθημάτων.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο δρ. Παύλος Χατζηγιαννάκογλου, ο οποίος παρουσίασε πρωτότυπα συστήματα λογισμικού λογοθεραπευτικής παρέμβασης, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Αρετή Οκαλίδου και Χριστίνα Συριοπούλου. Οι εφαρμογές βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο ανάπτυξης και αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την πρακτική εφαρμογή.

Η ημερίδα προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες λογοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων, συμβούλους ΕΑΕ, μέλη των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και φοιτητές σχετικών επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

Η ημερίδα, την παρουσίαση και τον συντονισμό της οποίας ανέλαβε η γραμματέας του ΔΔΠΜΣ, Αμαρυλλίς Παπαμιχαήλ, διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το ΔΔΠΜΣ «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» και τείνει πλέον να καθιερωθεί ως θεσμός. Μέσα από δράσεις εξωστρέφειας, το πρόγραμμα ενισχύει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της επαγγελματικής πρακτικής και προωθεί τον επιστημονικό διάλογο γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της Λογοθεραπείας.

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό πρόγραμμα σπουδών, που στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα των διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας. Απευθύνεται σε αποφοίτους συναφών επιστημονικών πεδίων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη μελέτη των διαταραχών επικοινωνίας και να αποκτήσουν σύγχρονες επιστημονικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

