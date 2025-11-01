Ηράκλειο: Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό – Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών

Με αφορμή το σοκαριστικό μακελειό που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής.

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03/11) και Τρίτη (04/11), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.