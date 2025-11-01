MENOY

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηράκλειο: Κλείνουν σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό – Για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή το σοκαριστικό μακελειό που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης με πάνω από 2.000 πυροβολισμούς, δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μπαίνει λουκέτο σε σχολεία της περιοχής.

Ο Δήμος Φαιστού, με ανακοίνωση που εξέδωσε ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου, ενημερώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα (03/11) και Τρίτη (04/11), τα ακόλουθα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους:

– Νηπιαγωγείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

– Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

– Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.

Βεντέτα στα Βορίζια Ηράκλειο

