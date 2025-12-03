“Hack the scam”: Ανοιχτή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις ηλεκτρονικές απάτες

Η αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής απάτης και η κατανόηση των μηχανισμών της που σήμερα εξελίσσονται ταχύτατα, είναι το αντικείμενο ανοιχτής διά ζώσης εκδήλωσης με τίτλο «Hack the scam – Αποκωδικοποιώντας τις ηλεκτρονικές απάτες», που θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Δίκαιο και Πληροφορική» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο Σύλλογος Αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική».

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, «η κατανόηση των μηχανισμών ηλεκτρονικής απάτης είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια κάθε πολίτη. Η τέχνη του διαδικτυακού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο ευρηματική, αξιοποιώντας πειστικές τεχνικές που άλλοτε είναι απλοϊκές και άλλοτε σύνθετες, μετατρέποντας το phishing, την υποκλοπή ταυτότητας, την παραπλάνηση και τις απατηλές συναλλαγές σε καθημερινό κίνδυνο. Για να παραμείνουμε ασφαλείς, χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε τις απάτες στον κυβερνοχώρο (cyber scam) προτού αυτές αποκωδικοποιήσουν εμάς και να ‘’χακάρουμε’’ τις μεθόδους των επιτιθέμενων, κατανοώντας τα μοτίβα και τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους».

Μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις και συζητήσεις με ειδικούς σε ψηφιακά εγκλήματα και νομικά θέματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκρυπτογραφήσουν τις ηλεκτρονικές επιθέσεις και να ενημερωθούν για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

· Δήμητρα Πουτούρη, Κρατική Πραγματογνώμονας Ψηφιακών Πειστηρίων CFCE, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», υποψήφια διδάκτωρ Digital Forensics: Σύγχρονες Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (TTPs) και Μοτίβα Επιθέσεων στις Phishing Επιθέσεις

· Χρήστος Παπουτσής, δικηγόρος, ΔΝ: Η Αντιμετώπιση του Phishing: Αστικές και Ποινικές Προεκτάσεις

· Παναγιώτης Φουληράς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Βίοι Παράλληλοι: Συναλλαγές με Κρυπτονομίσματα και Παραστατικό Χρήμα

· Γιώργος Παπαδημητράκης, ΔΝ Νομικής, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική»: Σύγχρονες Εκφάνσεις του Αδικήματος της Κλοπής Ταυτότητας (Identity Theft)

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική», μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και η Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική».

Τον συντονισμό θα κάνουν η Μαρία Αλεξανδρή, δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», DPO, και η Σταυρούλα Αραμπατζή, δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», συνεργάτης στη νομική υπηρεσία του Ομίλου Εταιρειών EPSILON NET.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική» ξεκίνησε το 2017 με στόχο να γεφυρώσει επιστημονικά τους κλάδους του Δικαίου και της Πληροφορικής. Ο Σύλλογος Αποφοίτων ιδρύθηκε το 2023 από αποφοίτους και απόφοιτες του Τμήματος, προκειμένου να δημιουργηθεί μία εξωστρεφής επιστημονική κοινότητα, που θα πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

17:45 -18:00 Προσέλευση

18:00-18:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί

· Καθηγητής Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας

· Καθηγητής Ιωάννης Μαυρίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

· Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική», Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

· Όλγα Τσαντήλα, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Πληροφορική»

18:15-18:40

Δήμητρα Πουτούρη, Κρατική Πραγματογνώμονας Ψηφιακών Πειστηρίων CFCE, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», υποψήφια διδάκτωρ Digital Forensics

Σύγχρονες Τακτικές, Τεχνικές και Διαδικασίες (TTPs) και Μοτίβα Επιθέσεων στις Phishing Επιθέσεις

18:40- 19:05

Χρήστος Παπουτσής, δικηγόρος, ΔΝ

Η Αντιμετώπιση του Phishing: Αστικές και Ποινικές Προεκτάσεις

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

Συντονίζει η Μαρία Αλεξανδρή, δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», DPO

19:15 – 19:30 Διάλειμμα

19:30 – 19:55

Παναγιώτης Φουληράς, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βίοι Παράλληλοι: Συναλλαγές με Κρυπτονομίσματα και Παραστατικό Χρήμα

19:55- 20:20

Γιώργος Παπαδημητράκης, ΔΝ Νομικής, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική»

Σύγχρονες Εκφάνσεις του Αδικήματος της Κλοπής Ταυτότητας (Identity Theft)

Ερωτήσεις προς τους ομιλητές

Συζήτηση

Συντονίζει η Σταυρούλα Αραμπατζή, δικηγόρος, MSc «Δίκαιο και Πληροφορική», συνεργάτης στη νομική υπηρεσία του ομίλου εταιριών EPSILON NET