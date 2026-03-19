Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα αναγορευτεί σήμερα ο Hiddo Jan Lambers-Heerspink

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα αναγορευτεί ο Καθηγητής Κλινικών Μελετών και Εξατομικευμένης Ιατρικής του Τμήματος Κλινικής Φαρμακευτικής και Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου του Groningen κ. Hiddo Jan Lambers-Heerspink.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Πρόγραμμα Τελετής Αναγόρευσης

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Βασίλειο Παπαδόπουλο

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Έπαινος του τιμωμένου από τον Διευθυντή της Α΄ Νεφρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου, Καθηγητή Παντελή Σαραφίδη

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Επίδοση διασήμου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο, με θέμα: «Medical and Societal Consequences of Obesity and Chronic Kidney Disease»

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα τιμωμένου

Ο Καθηγητής Hiddo Jan Lambers Heerspink γεννήθηκε στο Almelo της Ολλανδίας το έτος 1979. Σπούδασε Φαρμακευτική, μεταξύ 1998 και 2005, στο Πανεπιστήμιο του Groningen και εκπαιδεύτηκε ως Κλινικός Φαρμακολόγος, μεταξύ των ετών 2005 και 2008, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Groningen (University Medical Center Groningen). Στο ίδιο κέντρο, το έτος 2008, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή, με τίτλο «Perspectives on randomized clinical trials – The case for albuminuria». Στη συνέχεια, μετεκπαιδεύτηκε ως μεταδιδακτορικός (Post-Doc) ερευνητής στο «George Institute for Global Health» του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από τον Ιούνιο του 2008 έως το Νοέμβριο του 2009, με ερευνητικό θέμα «Therapy response to antihypertensive agents in patients with renal impairment». Κατά τα έτη 2009-2012, συνέχισε τη μεταδιδακτορική έρευνα στο Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Groningen. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάιο του 2015, υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής και από τον Μάιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2017, ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο τμήμα.

Από τον Απρίλιο του 2017 έως σήμερα, εργάζεται ως Τακτικός Καθηγητής Κλινικών Μελετών και Εξατομικευμένης Ιατρικής (Professor of Clinical Trials and Personalized Medicine) στο Department of Clinical Pharmacy & Pharmacology του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Groningen και είναι ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Έρευνας, με κύριο ερευνητικό πεδίο τη διενέργεια κλινικών δοκιμών στους τομείς της Νεφρολογίας και του Σακχαρώδη Διαβήτη. Παράλληλα, από τον Οκτώβριο του 2018, είναι Τακτικός Καθηγητής στο «George Institute for Global Health» στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, υπεύθυνος για την καινοτομία στις κλινικές δοκιμές. Ο Καθηγητής Heerspink κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών στους τομείς της Νεφρολογίας και του Σακχαρώδη Διαβήτη παγκοσμίως, καθώς κατέχει για περισσότερα από 15 έτη κεντρικό ρόλο στις μείζονες πολυκεντρικές κλινικές δοκιμές αυτών των πεδίων, ενώ η ερευνητική του παραγωγή επέδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση των σύγχρονων θεραπευτικών στρατηγικών αντιμετώπισης της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Ενδεικτικά, ο Καθηγητής Heerspink διετέλεσε και διατελεί κύριος ερευνητής ή συν-ερευνητής (Steering / Executive Committee Chair or Co-Chair) των πολυκεντρικών κλινικών μελετών PROVALID, DAPA-CKD, FRONTIER, SAPPHIRE, ALIGN, ZENITH-CKD και ZENITH-HP, FIND-CKD και FINE-ONE, Renal-Life-Cycle, TRIUMPH, και CAPTIVATE και μέλος των Steering / Executive Committee των μελετών BEACON, RADAR, SONAR, CREDENCE, MOSAIC και SURMOUNT MMO. Από τις μελέτες αυτές, οι παλαιότερες συνέβαλαν καθοριστικά στη χρήση πολύ σημαντικών φαρμάκων για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου, όπως των αποκλειστών των SGLT-2 μεταφορέων στη διαβητική και μη-διαβητική νεφρική νόσο και των ανταγωνιστών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης στην IgA νεφροπάθεια, ενώ οι νεότερες, εξετάζουν αντίστοιχα την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια διαφόρων νέων παραγόντων στη χρόνια νεφρική νόσο γενικά ή σε επιμέρους νεφρικά νοσήματα. Παράλληλα, από το 2009 έως σήμερα, ο Καθηγητής Heerspink έλαβε πολλές επιχορηγήσεις ανεξάρτητης έρευνας και πραγματοποίησε σημαντικές μη παρεμβατικές και παρεμβατικές μελέτες, ενώ, ακόμη, διετέλεσε Επιβλέπων Καθηγητής 30 Διδακτορικών Διατριβών στο Πανεπιστήμιο του Groningen.

O Καθηγητής Heerspink είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 700 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, με περισσότερες από 54.000 αναφορές και h-index=110 στη βάση Scopus και περισσότερες από 75.000 αναφορές και h-index=128 στη βάση Google Scholar. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπήρξε προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερα από 200 διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και έχει λάβει σημαντικά διεθνή και εθνικά βραβεία και διακρίσεις. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομάδες εργασίας και επιτροπές κατευθυντήριων οδηγιών, ορισμών νοσημάτων και επιλογής τελικών σημείων κλινικών μελετών με σημαντικότερη ίσως τη συμμετοχή του, από το 2012, στην επιτροπή του Food & Drug Administration των Η.Π.Α. για τον ορισμό των τελικών σημείων των κλινικών μελετών νεφρολογίας. Τέλος, έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων Νεφρολογίας και Διαβητολογίας, και μέλος συντακτικών επιτροπών ή κριτής εργασιών σε κορυφαία διεθνή περιοδικά των πεδίων της Νεφρολογίας και του Σακχαρώδη Διαβήτη.