Διευθυντής ΠΕ Ζακύνθου: Ζήτησα συγνώμη από τη Μητρόπολη για την ενδυμασία του εκπαιδευτικού

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ο Μητροπολίτης Δωδώνης εξέφρασε δυσαρέσκεια για την ενδυμασία εκπαιδευτικού που εκφώνησε λόγο κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, με δηλώσεις του στο stigmafm, εξήγησε πώς χειρίστηκε το θέμα και γιατί θεώρησε σωστό να ζητήσει συγγνώμη από την Εκκλησία.

«Ενημερώθηκα για το περιστατικό με την ένδυση του ομιλητή εκπαιδευτικού, κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου. Δέχτηκα κλήση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης και το Μητροπολιτικό Γραφείο Ζακύνθου, οι οποίοι με ενημέρωσαν για τα παράπονα που εξέφρασαν.

Η δική μου αντιμετώπιση του ζητήματος προκύπτει από το γεγονός ότι ο ομιλητής εκπροσωπούσε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου και εμένα προσωπικά, καθώς εμείς τον είχαμε ορίσει. Υπήρχαν μάλιστα σχετικά σχόλια στο διαδίκτυο που μας απέδιδαν ευθύνες για την επιλογή του συγκεκριμένου ομιλητή, ο οποίος δεν είχε τη σωστή εμφάνιση.

Οφείλαμε να πάρουμε θέση, από τη στιγμή που το θέμα δημοσιεύτηκε και στον Τύπο. Έστειλα επιστολή ζητώντας συγγνώμη από τους δύο Μητροπολίτες, εάν θεώρησαν ότι προσβλήθηκαν από την ενδυμασία του ομιλητή που μας εκπροσωπούσε», σημείωσε.

Ο ίδιος εξήγησε πως προχώρησε και σε σχετική σύσταση προς τους εκπαιδευτικούς: «Παράλληλα, απέστειλα σύσταση προς τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο να είναι προσεκτικοί όταν εκπροσωπούν το Σχολείο και τη Διεύθυνση σε δημόσιες εκδηλώσεις, δεδομένων των εκπεφρασμένων αντιλήψεων στην τοπική κοινωνία και στην Εκκλησία.

Γνωρίζετε ότι πέρυσι είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό με μαθητή μας, αλλά εκεί δεν είχαμε κατηγορηθεί εμείς, ούτε χρειάστηκε να παρέμβουμε. Τώρα αναγκάστηκα ως Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να λάβω θέση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «από την αρχή που ήρθα στη Ζάκυνθο, πριν από τρία χρόνια, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια αυστηρότητα στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα ο συνάδελφός μου, Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πολλές φορές μου έλεγε ότι αν δεν φοράμε γραβάτα ή κουστούμι, καλύτερα να μην πάμε σε έναν τέτοιο ιερό χώρο ή δημόσια εκδήλωση.

Όλοι γνωρίζουν στη Ζάκυνθο ότι υπάρχει αυστηρότητα σε ορισμένα θέματα και η παρουσία ενός προσκεκλημένου οφείλει να τη σεβαστεί».

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να ντύνεται όπως θέλει στην προσωπική και στην επαγγελματική του ζωή, μέσα βέβαια στα λογικά όρια. Όμως, όταν επισκέπτεται έναν χώρο ως φιλοξενούμενος, όπου ισχύουν πιο αυστηροί κανόνες, οφείλει να τους σέβεται. Αυτή την άποψη μετέφερα και στους εκπαιδευτικούς».

«Δεν μπήκα στη διαδικασία να κρίνω αν οι αντιδράσεις της Μητρόπολης ήταν υπερβολικές ή όχι. Η προσωπική μου άποψη δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείριση του περιστατικού. Αν ήμουν στη θέση τους, ίσως να μην είχα πρόβλημα με την ενδυμασία του συναδέλφου. Ωστόσο, όταν η ενδυμασία προσβάλλει τους διοργανωτές μιας εκδήλωσης, οφείλω ευγενικά να ζητήσω συγγνώμη και να δεσμευτώ ότι θα είμαστε προσεκτικοί στο μέλλον».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις που δέχθηκε από την Ομοσπονδία Γονέων Ιονίων Νήσων, ο Διευθυντής σχολίασε με χιούμορ: «Γέλασα πολύ με αυτό, γιατί η καταγωγή μου είναι ταπεινή, από λαϊκή οικογένεια της Ηλείας, χωρίς ευγενή καταγωγή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν έχει σκοπό να διασπάσει το γονεϊκό κίνημα, ούτε να δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις των γονέων με την εκπαίδευση».

«Αντίθετα, εκτιμώ όλους τους γονείς που συμμετέχουν στους Συλλόγους και αφιερώνουν χρόνο για τα παιδιά τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχω καλέσει όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων και την Ένωση Γονέων σε συναντήσεις, για να συζητήσουμε σε καλό κλίμα τα προβλήματα των Σχολείων. Στόχος μου είναι να γνωρίσω προσωπικά τους Συλλόγους και να ενημερώνομαι για τα ειδικά προβλήματα κάθε Σχολείου, τα οποία δεν μπορούν πάντα να μεταφερθούν μέσω των εκπαιδευτικών».

Κλείνοντας, σημείωσε πως έχει στόχο τη συνεννόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στην Εκπαίδευση, την Εκκλησία και τους γονείς.

«Η Εκκλησία απαιτεί σεβασμό. Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούνται. Δεν είναι θέμα τιμωρίας, αλλά επίγνωσης του πού βρισκόμαστε και ποιον εκπροσωπούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.