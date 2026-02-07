ΑΠΘ για τα επεισόδια: “Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός campus – Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι”

Ανακοίνωση σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσε το ΑΠΘ απαντώντας για το πάρτι εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα επεισόδια προκλήθηκαν από εξτρεμιστικά στοιχεία που βρίσκονταν εκτός του πανεπιστημιακού campus, σε συνεργασία με ομοϊδεάτες τους οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Πολυτεχνική Σχολή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων. Όπως αναφέρεται, τα άτομα αυτά επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και την πρόκληση φθορών σε σταθμευμένα οχήματα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παροχή άδειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί πάρτι εντός των εγκαταστάσεων, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Παράλληλα, οι Πρυτανικές Αρχές γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε συνεργασία με την Αστυνομία και διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.