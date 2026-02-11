Απομακρύνθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου – Έβαζε τους μαθητές να σκάβουν στο σχολείο

Παρελθόν αποτελεί η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά τις σοβαρές καταγγελίες ότι υποχρέωνε μαθητές να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και εκσκαφής στο σχολικό χώρο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων και ανηλίκων, η διευθύντρια είχε διακόψει τις σχολικές εκδρομές και ζητούσε από τους μαθητές να σκάβουν με τσάπες αυλάκια, με στόχο την απομάκρυνση των νερών από το προαύλιο.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, η διευθύντρια φέρεται να υποσχόταν ότι θα «έσβηνε» τις απουσίες όσων συμμετείχαν στις εργασίες, κάτι που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν τηρήθηκε ποτέ. Το θέμα πήρε διαστάσεις μετά από σχετικές αποκαλύψεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» να αναφέρει ότι η πρώην διευθύντρια μετακινήθηκε προσωρινά σε διοικητική θέση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, έχει διαταχθεί σε βάρος της Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η τέταρτη κατά σειρά, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Μητέρα μαθητή, μιλώντας για τις εξελίξεις, εξέφρασε την ανακούφισή της, τονίζοντας ότι οι γονείς διαμαρτύρονταν εδώ και μήνες. «Σίγουρα είναι ανακουφιστικό αυτό το αποτέλεσμα, επιτέλους υπάρχει μια δικαίωση. Πριν δεν θα έλεγα ότι ήταν άμεσα τα αντανακλαστικά για την απόφαση αυτή. Προσωπικά, οι γονείς διαμαρτυρόμαστε από τον Νοέμβριο για τη δυσλειτουργία του σχολείου και την ανικανότητα της διευθύντριας, μέχρι που κορυφώθηκε η κατάσταση τώρα και επιτέλους δόθηκε η λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά.