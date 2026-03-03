Θεσσαλονίκη: Το παραλιακό μέτωπο και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες στο επίκεντρο της συζήτησης στην 9η North Prodexpo

Οι προοπτικές και οι ευκαιρίες ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου, τόσο ανατολικά όσο και δυτικά, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 9ου συνεδρίου Real Estate North Prodexpo, με εκπροσώπους δημόσιων φορέων και του ιδιωτικού τομέα να συμφωνούν και στην ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις, ρεαλιστικά σχέδια και επιτάχυνση της δημιουργίας υποδομών.

Οι τοποθετήσεις ανέδειξαν ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ένα “κρίσιμο σταυροδρόμι”, όπου η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων, η ενίσχυση των δικτύων και η προσέλκυση επενδύσεων μπορούν να μετασχηματίσουν συνολικά το αστικό και οικονομικό της αποτύπωμα.

Δυτική Είσοδος: Αναπτυξιακός και Πολιτιστικός Κόμβος

Στην ενότητα για τη Δυτική Είσοδο, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η περιοχή από το παλιό εργοστάσιο ΦΙΞ ως το Δικαστικό Μέγαρο συγκεντρώνει πλέον όλα τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε νέο αναπτυξιακό και πολιτιστικό hub. Η προοπτική δημιουργίας κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα, συνδυάζεται, όπως τόνισε ο CEO της Dimand Δημήτρης Ανδριόπουλος, με τη λειτουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος και με τη μεταφορά του Εφετείου και δημιουργεί ένα πολυλειτουργικό περιβάλλον, που μπορεί να διασυνδεθεί και με μικρά λεωφορεία που θα μεταφέρουν ανά ένα τέταρτο επισκέπτες και κατοίκους εντός αυτής της ζώνης στις δραστηριότητες τους. Πρόσθετη αξία δημιουργεί η αγορά από το ΥΠΠΟ του κτιρίου Σ2 του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος ΦΙΞ , που θα αναπαλαιωθεί για να στεγάσει την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και μέρος της συλλογής Κωστάκη, περίπου 1200 έργων της ρωσικής πρωτοπορίας, η οποία αποκτήθηκε παλαιότερα από το ελληνικό δημόσιο.

Στο σκέλος της συζήτησης που αφορούσε τον πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα της Δυτικής Εισόδου, τρεις παρεμβάσεις έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στη διάσταση της μνήμης και της ταυτότητας της πόλης.

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, Δαυίδ Σαλτιέλ, υπογράμμισε ότι η δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη μεγάλο έργο, αλλά μια πράξη ιστορικής δικαίωσης για την πόλη. Όπως ανέφερε, η περιοχή όπου αναπτύσσεται το μουσείο συνδέεται άμεσα με την τραγική αναχώρηση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Κατοχής προς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την τελική εξόντωση τους, γεγονός που προσδίδει στο εγχείρημα ιδιαίτερο συμβολισμό. Τόνισε ότι το μουσείο θα λειτουργήσει ως διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και προσδίδοντας στη Δυτική Είσοδο έναν ρόλο όχι μόνο αναπτυξιακό,π αλλά και βαθιά πολιτισμικό και εκπαιδευτικό.

Από την πλευρά του πολιτιστικού τομέα, ο πρόεδρος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Γεωργιάδης, στάθηκε στην ανάγκη οι μεγάλες αστικές παρεμβάσεις να συνοδεύονται από αντίστοιχες πολιτιστικές υποδομές. Επισήμανε ότι η μουσική και οι τέχνες δεν μπορούν να λειτουργούν αποκομμένες από τον αστικό σχεδιασμό και ότι η ενίσχυση της πολιτιστικής παρουσίας στη δυτική πλευρά θα συμβάλει στην εξισορρόπηση του πολιτιστικού χάρτη της πόλης. Κατά τον ίδιο, η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με σύγχρονες πολιτιστικές χρήσεις, μπορεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας που θα προσελκύει νέο κοινό και θα ενισχύει τη βιωσιμότητα των φορέων.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Momus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, υπογράμμισε ότι η αγορά μέρους της συλλογής Κωστάκη απο το ελληνικό δημόσιο αποδείχθηκε τεράστιας σημασίας, με την αξία της συλλογής να έχει φτάσει στο δεκαπλάσιο της τιμής της εξαγοράς της. Εστίασε στη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ θεσμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτιστικών οργανισμών. Όπως σημείωσε, η Δυτική Είσοδος έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ενιαίο πολιτιστικό άξονα, όπου η μνήμη, η τέχνη και η επιχειρηματικότητα θα συνυπάρχουν. Υπογράμμισε ότι η επένδυση στον πολιτισμό δεν είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά βασικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και τη διεθνή εικόνα της Θεσσαλονίκης.

Ο γενικός γραμματέας της Παρευξείνιας Τράπεζας, Αστέριος Τσουκαλάς, ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή του οργανισμού να επενδύσει στην περιοχή, επιλέγοντας να στεγαστεί σε ένα κτίριο υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών, αγορασμενο το 2023 και χρηματοδοτημενο κατά 62% από το ελληνικό δημόσιο, στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως τόνισε, η απόφαση δεν βασίστηκε μόνο σε χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά και στην προοπτική συμμετοχής σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης της δυτικής εισόδου. Η εγκατάσταση της Τράπεζας, με πιστοποίηση κορυφαίου επιπέδου βιωσιμότητας, σηματοδοτεί, κατά τον ίδιο, την εμπιστοσύνη διεθνών οργανισμών στις προοπτικές της Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, ‘Αγις Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στον ρόλο του Μουσείου Ύδρευσης. Η επιλογή να διασωθεί το πρώτο κεντρικό αντλιοστάσιο αποδείχθηκε υψηλής σημασίας και σήμερα το μουσείο, όπως είπε, δεν διασώζει μόνο μηχανήματα και τεκμήρια της βιομηχανικής περιόδου, αλλά μεταφέρει στους επισκέπτες την κοινωνική διάσταση της υδροδότησης μιας πόλης. Με χιλιάδες μαθητές να το επισκέπτονται ετησίως, η περιοχή αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά ενός άξονα πολιτισμού.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν ότι το λιμάνι, σε άμεση γειτνίαση με τον αστικό ιστό, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αστικής αναγέννησης, ακολουθώντας διεθνή παραδείγματα πόλεων που επαναπροσδιόρισαν τη σχέση τους με τη θάλασσα.

“Ξεκλειδώνοντας” τις πιθανότητες στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο

Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Ξεκλειδώνοντας τις πιθανότητες» και με συντονιστή τον Σπύρο Πέγκα, η συζήτηση μετατοπίστηκε στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο και στη διασύνδεση των δήμων της περιοχής.

Ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος ανέπτυξε το όραμα για ένα «πάντρεμα» ποιοτικής διαβίωσης, καινοτομίας και πρωτογενούς τομέα. Όπως σημείωσε, ο εκτεταμένος αγροτικός τομέας, ο οινοτουρισμός, αλλά και οι μορφές θρησκευτικού και εναλλακτικού τουρισμού, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο αναπτυξιακό μοντέλο. Κεντρικό έργο αποτελεί το τεχνολογικό πάρκο Thess INTEC, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Παράλληλα, προχωρά η επένδυση στην Αγία Τριάδα, στο πρώην κάμπινγκ, ενώ αναπτύσσονται τουριστικές υποδομές, κατοικίες χαμηλού συντελεστή ύψους και εκτεταμένοι κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και η μελέτη για μαρίνα τριακοσίων σκαφών στη Μηχανιώνα.

Από την πλευρά του δήμου Θέρμης, ο αντιδήμαρχος Απόστολος Τσολάκης υπογράμμισε ότι η σταθερή στρατηγική στόχευση δεκαετιών, με έμφαση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στις οργανωμένες χρήσεις γης, αποτέλεσε τη βάση της σημερινής ανάπτυξης. Η αξιοποίηση δημοτικής γης για εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων, ενισχύουν τη δυναμική της περιοχής, η οποία καταγράφει σημαντική πληθυσμιακή αύξηση. Σημείωσε, ότι για επενδύσεις τα ήδη χαμηλά δημοτικά τέλη του δήμου Θέρμης προσφέρονται με έκπτωση 50% για επενδυτικά πλάνα, αλλά επεσήμανε ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης, οι υποδομές παραμένουν το κρίσιμο μεγάλο ζητούμενο.

Από την πλευρά του, ο CEO της Hellenic Properties, Ερρίκος Αρώνης, σημείωσε ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει πλέον έντονη επενδυτική ελκυστικότητα. Αφού αναφέρθηκε στη λειτουργία του μετρό και στην κατασκευή του flyover, αλλά και στα σχέδια ανάπλασης της «ριβιέρας», υποστήριξε ότι απαιτείται ρεαλιστική προσέγγιση, με έργα που «σπάνε» σε μικρότερα, διαχειρίσιμα τμήματα, ώστε να αποφεύγεται ο μακροχρόνιος ορίζοντας υλοποίησης. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ευκαιρίες στην πόλη, εκτιμώντας ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα επενδύσεων, εφόσον αποφευχθούν οι χρονοβόρες και υπερφιλόδοξες προσεγγίσεις.

Τέλος στην ενότητα που αφορά την αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο πρόεδρος του “Ομίλου Κουρτίδη”, Νίκος Κουρτίδης έκανε αναφορά σε πέντε μεγάλα πρότζεκτς που βρίσκονται σε εξέλιξη, ή δρομολογούνται και συνδυάζουν τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη. Τόνισε, ότι τα σχέδια αυτά είναι ικανά να μεταμορφώσουν την περιοχή, με ρεαλιστικές προϋποθέσεις προσέλκυσης επενδύσεων, ώστε να ενταχθεί πολύ σύντομα και με αναβαθμισμένους όρους στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

