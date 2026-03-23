Σε “ελεύθερη” πτώση οι τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για “πάγωμα” των χτυπημάτων στο Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο του 10% μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν.

Πριν από λίγα λεπτά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν και ότι θα δώσει διαταγή στον αμερικανικό στρατό να αναβάλει οποιεσδήποτε επιθέσεις κατά των ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και άλλων ενεργειακών υποδομών του Ιράν.