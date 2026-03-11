Πότε ανοίγει το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις

Ανοίγει τις πύλες του τη Δευτέρα 16 Μαρτίου το ηλεκτρονικό σύστημα TΑΧΙSnet για να υποδεχθεί τις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατ. φορολογουμένων.

Η φορολογική διοίκηση δημοσιοποίησε τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές τόσο για μισθωτούς, νέους φορολογουμένους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί καθώς τα τεκμήρια αν και μειωμένα αποτελούν παγίδα δεδομένου ότι ένας στους τέσσερις φορολογούμενους καλείται κάθε χρόνο να πληρώσει φόρους με βάση όχι τα πραγματικά του εισοδήματα αλλά με βάση τα τεκμήρια, δηλαδή τα περιουσιακά του στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Από την ερχόμενη Δευτέρα και για τους επόμενους τρεις μήνες έως και τις 15 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτό το TAXISnet για την υποβολή των νέων φορολογικών δηλώσεων.

Με νέα εγκύκλιό του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζονται οι νέες αλλαγές της φετινής διαδικασίας, καθώς έχουν τροποποιηθεί μια σειρά από κωδικούς, η συμπλήρωση των οποίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική από τους φορολογουμένους.

Ποιους αφορά η αυξημένη έκπτωση

Όσοι υποβάλουν δηλώσεις έως τις 30 Απριλίου θα έχουν αυξημένη έκπτωση φόρου της τάξεως του 4% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση από την Πρωτομαγιά έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ οι φορολογούμενοι της τελευταίας στιγμής, δηλαδή από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου που κλείνει η πλατφόρμα για όλους θα έχουν μειωμένη έκπτωση της τάξεως του 2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πέρυσι πάνω από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αποφάσισαν να «ξεμπερδέψουν» με την εφορία πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο, λαμβάνοντας την έκπτωση της εφορίας.

Τι αλλάζει στα έντυπα

Σε σχέση με πέρυσι, το νέο Ε1 για το φορολογικό έτος 2025 διατηρεί στον πυρήνα του τον μηχανισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά πλέον τον εμφανίζει πιο αναλυτικά και πιο «χειροπιαστά» στον φορολογούμενο.

Στο νέο έντυπο αποτυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι εξαίρεσης, οι μειώσεις του άρθρου 28Γ, τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό και ακόμη και η ανάλυση του υπολογισμού με βάση τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας, τις τριετίες, τον κατώτατο μισθό, τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών.

Σε σχέση με το περσινό Ε1, η φορολογική διοίκηση προσαρμόζει και επιμέρους παραμέτρους: το πεδίο για τους συνταξιούχους μεταφέρεται από όσους έχουν γεννηθεί έως 31-12-1959 σε όσους έχουν γεννηθεί έως 31-12-1960, ενώ η ερώτηση για πρώτη έναρξη δραστηριότητας μετακινείται από την 1η-1-2022 στην 1η-1-2023.

Παράλληλα, στη φετινή εκδοχή του Ε1 περιγράφεται πιο εκτεταμένα και η ειδική μείωση για επαγγελματίες που έχουν κύρια κατοικία και δραστηριότητα σε μικρούς οικισμούς, παραμεθόριες περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, στον Έβρο, σε συγκεκριμένους δήμους της Βόρειας Ελλάδας και σε νησιά με χαμηλό πληθυσμό.

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αποτυπώνεται στο Ε3, το βασικό έντυπο για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ η εικόνα είναι καθαρή: η ΑΑΔΕ θέλει ολοένα περισσότερα δομημένα δεδομένα για το πώς λειτουργεί μια επιχείρηση και από πού περνούν οι συναλλαγές της.

Το νέο Ε3 περιλαμβάνει, όπως και το περσινό, πεδία για ενεργές ιστοσελίδες, συνεργαζόμενες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, επαγγελματικούς λογαριασμούς, POS, TID και εκκαθαριστές πληρωμών, επιβεβαιώνοντας ότι ο ψηφιακός έλεγχος των συναλλαγών παραμένει στο επίκεντρο.

Την ίδια στιγμή, το νέο έντυπο αναδεικνύει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα ειδικά καθεστώτα που θέλει να παρακολουθήσει η φορολογική διοίκηση, όπως το άρθρο 5Γ για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και τα μέλη ή μετόχους εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η.

Σημαντικό είναι επίσης ότι στο τμήμα προσδιορισμού φορολογητέων κερδών διατηρούνται και εξειδικεύονται οι κωδικοί για αναπτυξιακές εκπτώσεις, ηλεκτρονική τιμολόγηση, προσαυξημένες αποσβέσεις, συνεργασίες του ν. 4935/2022 και ειδικές δραστηριότητες, στοιχείο που δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να συνδέσει πιο άμεσα τα έντυπα με στοχευμένες φορολογικές πολιτικές.

Η τρίτη και ίσως πιο ορατή για τον πολίτη αλλαγή αφορά το ίδιο το εκκαθαριστικό. Πέρυσι, η πράξη που αναρτούσε η ΑΑΔΕ ήταν ουσιαστικά μια σύντομη σύνοψη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, με τα βασικά στοιχεία της εκκαθάρισης, τις δόσεις και την πληρωμή ή επιστροφή.

Η νέα πράξη του 2026 είναι εμφανώς πιο αναλυτική. Δεν περιορίζεται στη σύνοψη, αλλά περιλαμβάνει πλήρη πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού, αναλυτική εκκαθάριση, ξεχωριστή ενότητα ανάλυσης εισοδημάτων, αναφορά σε κωδικούς και ποσά της δήλωσης Ε1, καθώς και πρόσθετα στοιχεία όπως αριθμό ειδοποίησης, αριθμό χρηματικού καταλόγου και αριθμό πιστωτικής κατάστασης όπου απαιτείται.

Επιπλέον, στη νέα πράξη υπάρχει ρητή επισήμανση ότι, αν ο φορολογούμενος αμφισβητεί την πράξη, πρέπει μέσα σε 30 ημέρες να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της