Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανεβαίνει ξανά η τιμή του πετρελαίου, μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

