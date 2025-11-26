MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά:

  • Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024: 36.945 δικαιούχοι, 10,159 εκατομμύρια ευρώ
  • Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024: 22.228 δικαιούχοι, 2,212 εκατ. ευρώ
  • Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024: 9.724 δικαιούχοι, 632.000 ευρώ
  • Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024: 1.665 παραγωγοί, 118.000 ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ

