Πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά: