Πιερρακάκης για την Έκθεση του ΔΝΤ για την Ελλάδα: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

«Εξαιρετικά θετική» χαρακτηρίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την ετήσια Έκθεση του άρθρου IV για την ελληνική Οικονομία, από τα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, «η έκθεση που παρουσίασαν σήμερα στελέχη του International Monetary Fund στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μια εξαιρετικά θετική αποτίμηση του οργανισμού σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στο κλίμα διεθνούς αστάθειας».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σημειώνει ότι, όπως αναλύθηκε σε συνέντευξη Τύπου των στελεχών του Ταμείου:

το 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατηρήθηκε

η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύθηκε περαιτέρω

ο χρηματοπιστωτικός τομέας επιδεικνύει αυξημένη ανθεκτικότητα

οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις, στηρίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».