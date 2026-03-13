ΟΛΘ: Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Rasina Σερβίας και εκπροσώπους του ΒΕΘ

Την ΟΛΘ ΑΕ επισκέφθηκε χθες, Πέμπτη, αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σερβίας, και συγκεκριμένα του Περιφερειακού Επιμελητηρίου της Ρασίνα, με διοικητικό κέντρο την πόλη Κρούσεβατς, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και της Σερβίας.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον κ. Predrag Vukicevic, Σύμβουλο του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερβίας, την κα. Maja Markovits, Διευθύντρια του Περιφερειακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρασίνα, την κα. Aleksandra Aleksic, Συντονίστρια Βιομηχανικού Τομέα του Επιμελητηρίου Σερβίας, καθώς και τον κ. Nikolaos Sliousaregko, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας. Την αντιπροσωπεία συνόδευσε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μακάριος Παπαδόπουλος, μαζί με στελέχη του ΒΕΘ, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, καθώς και άλλα στελέχη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η οικονομική δυναμική της Περιφέρειας της Ρασίνα, η οποία παρουσιάζει ισχυρή βιομηχανική, αγροδιατροφική και μεταποιητική δραστηριότητα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εμπορικών και παραγωγικών συνεργειών με την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, συζητήθηκε η σημασία της διασύνδεσης των παραγωγικών κέντρων της Σερβίας με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς το διμερές εμπόριο να παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη.

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για τις επενδύσεις και τις πρωτοβουλίες της ΟΛΘ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με κορωνίδα το έργο επέκτασης του Προβλήτα 6. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε ο ρόλος του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου για τη Σερβία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.