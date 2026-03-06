Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Συνολικά 73.597.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.640 δικαιούχους, έως τις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– Έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– 22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Διημερίδα “Δρώμενα Αιματολογίας” σήμερα και αύριο στο “ΓΝΘ Παπανικολάου”
- Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Ιράν και Βηρυτό – Ιρανική επίθεση σε κεντρικό Ισραήλ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ
- Θεσσαλονίκη: Κλείνει από απόψε για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία